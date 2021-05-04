Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

耳朵進水會引發小兒中耳炎？台北榮總：多為感冒併發 延誤治療恐影響聽力

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/04 12:14
中耳炎是嬰幼兒、兒童很常見的一個疾病，幾乎所有的小孩都感染過至少一次。（示意圖／Getty Images）

中耳炎是嬰幼兒、兒童很常見的一個疾病，幾乎所有的小孩都感染過至少一次。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中耳炎是嬰幼兒、兒童很常見的一個疾病，幾乎所有的小孩都感染過至少一次，且多數都因為感冒而引起，感染機率比大人高以外，反覆感染的頻率也相當高，特別是2歲以下的幼兒；一旦延誤治療，恐影響聽力，家長們不可不慎。

臺北榮民總醫院陳俊仁醫師指出，談到中耳炎，應該先認識「耳朵結構」。耳朵分為外耳、中耳和內耳三部分，外耳是由耳殼與外耳道組成，外耳和中耳間隔著一層耳膜，中耳藉由耳咽管連結至喉嚨，讓喉嚨的空氣可進入中耳，藉以平衡鼓膜內、外的壓力，而內耳則是由半規管、前庭、耳蝸所組成。所謂的「中耳炎」，顧名思義就是中耳的位置有發炎狀況，且大多和病毒及細菌感染有關。

兒童耳咽管短 比起大人更易好發中耳炎

很多家長以為游泳進水會造成中耳發炎，是真的嗎？陳醫師說：「因為耳膜會將水分阻隔在外耳道，外界病原不易進到中耳，在一般耳膜無穿孔、破洞情形下，耳朵進水所引起的多是外耳發炎而非中耳炎。」

為什麼兒童比較容易得到中耳炎？

兒童的耳咽管較短，且呈現較水平的角度，所以鼻腔和喉嚨的病菌容易進入中耳，引起發炎。相較於兒童，成人的耳咽管較長，且呈現較垂直的角度，因此不容易得到中耳炎。

哪些兒童比較容易得到中耳炎？

根據研究顯示，年紀愈小、有去托嬰中心、接觸二手菸、有胃食道逆流、躺著喝奶的兒童，都是容易罹患的族群，此外，直接吸吮母乳的小孩則可降低罹病風險。

使用抗生素治療時，切勿自行停藥

中耳炎的常見原因是細菌和病毒感染，若是病毒感染，通常會自行恢復，醫師會開立止痛、抗發炎藥物，以減輕耳朵不適。若是細菌感染，則會使用抗生素（例如青黴素類的amoxicillin）治療，一般療程約7至10天，若擅自停藥可能會產生抗藥性，讓治療更困難。

急性中耳炎有時會出現中耳積水的問題，陳醫師指出，此時通常會追蹤三個月，多數積水都會自行吸收；若積水超過三個月，影響到聽力或反覆感染，醫師就會評估是否以手術治療。

一般來說，急性中耳炎經由適當治療，並不會影響聽力；但若是嚴重的中耳炎，可能會出現化膿、耳膜穿孔或是積水的併發症，此時就可能對聽力造成影響。提醒家長，配合醫師的治療與追蹤，正確服藥，是守護兒童健康的最佳方式。
嬰幼兒
兒童
中耳炎
小兒中耳炎

相關新聞

5歲女童染細菌性腦膜炎 引發敗血性休克 皮膚爆紫斑需清創
5歲女童染細菌性腦膜炎 引發敗血性休克 皮膚爆紫斑需清創
2021/04/21 14:11
嬰幼兒不當洗澡法破壞好壞菌平衡 阿包醫師揪家長抗敏3大NG認知
嬰幼兒不當洗澡法破壞好壞菌平衡 阿包醫師揪家長抗敏3大NG認知
2021/04/14 14:19
白血病為台灣兒童癌症第一名！淋巴瘤好發男童 為女童的3.1倍 專家列9項警訊
白血病為台灣兒童癌症第一名！淋巴瘤好發男童 為女童的3.1倍 專家列9項警訊
2021/04/06 17:19
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
兒童節來台北最好玩！12歲以下搭貓纜、兒童新樂園門票、小巨蛋冰上樂園一率免錢
2021/04/01 11:51
好康！故宮這張卡暢玩台北兒童新樂園　抽鐵道之旅、和逸飯店住宿券手腳要快
好康！故宮這張卡暢玩台北兒童新樂園　抽鐵道之旅、和逸飯店住宿券手腳要快
2021/03/30 18:38

更新時間 : 2021-05-04 18:01 GMT+08:00

最受歡迎

最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
華航諾富特24人確診 陳時中承認：疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中
華航諾富特24人確診 陳時中承認：疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中