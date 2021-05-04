耳朵進水會引發小兒中耳炎？台北榮總：多為感冒併發 延誤治療恐影響聽力

中耳炎是嬰幼兒、兒童很常見的一個疾病，幾乎所有的小孩都感染過至少一次。（示意圖／Getty Images） 中耳炎是嬰幼兒、兒童很常見的一個疾病，幾乎所有的小孩都感染過至少一次。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中耳炎是嬰幼兒、兒童很常見的一個疾病，幾乎所有的小孩都感染過至少一次，且多數都因為感冒而引起，感染機率比大人高以外，反覆感染的頻率也相當高，特別是2歲以下的幼兒；一旦延誤治療，恐影響聽力，家長們不可不慎。

臺北榮民總醫院陳俊仁醫師指出，談到中耳炎，應該先認識「耳朵結構」。耳朵分為外耳、中耳和內耳三部分，外耳是由耳殼與外耳道組成，外耳和中耳間隔著一層耳膜，中耳藉由耳咽管連結至喉嚨，讓喉嚨的空氣可進入中耳，藉以平衡鼓膜內、外的壓力，而內耳則是由半規管、前庭、耳蝸所組成。所謂的「中耳炎」，顧名思義就是中耳的位置有發炎狀況，且大多和病毒及細菌感染有關。

兒童耳咽管短 比起大人更易好發中耳炎

很多家長以為游泳進水會造成中耳發炎，是真的嗎？陳醫師說：「因為耳膜會將水分阻隔在外耳道，外界病原不易進到中耳，在一般耳膜無穿孔、破洞情形下，耳朵進水所引起的多是外耳發炎而非中耳炎。」

為什麼兒童比較容易得到中耳炎？

兒童的耳咽管較短，且呈現較水平的角度，所以鼻腔和喉嚨的病菌容易進入中耳，引起發炎。相較於兒童，成人的耳咽管較長，且呈現較垂直的角度，因此不容易得到中耳炎。

哪些兒童比較容易得到中耳炎？

根據研究顯示，年紀愈小、有去托嬰中心、接觸二手菸、有胃食道逆流、躺著喝奶的兒童，都是容易罹患的族群，此外，直接吸吮母乳的小孩則可降低罹病風險。

使用抗生素治療時，切勿自行停藥

中耳炎的常見原因是細菌和病毒感染，若是病毒感染，通常會自行恢復，醫師會開立止痛、抗發炎藥物，以減輕耳朵不適。若是細菌感染，則會使用抗生素（例如青黴素類的amoxicillin）治療，一般療程約7至10天，若擅自停藥可能會產生抗藥性，讓治療更困難。

急性中耳炎有時會出現中耳積水的問題，陳醫師指出，此時通常會追蹤三個月，多數積水都會自行吸收；若積水超過三個月，影響到聽力或反覆感染，醫師就會評估是否以手術治療。

一般來說，急性中耳炎經由適當治療，並不會影響聽力；但若是嚴重的中耳炎，可能會出現化膿、耳膜穿孔或是積水的併發症，此時就可能對聽力造成影響。提醒家長，配合醫師的治療與追蹤，正確服藥，是守護兒童健康的最佳方式。