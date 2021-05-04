漁港中的藝術盛會　北海岸時尚藝術季5月8日開始起跑

5月8日起至5月23日止每周六日「2020北海岸時尚藝術季」回歸富基漁港，大膽顛覆以往大眾對漁港只能進行傳統漁作的刻板印象， 把傳統漁港化身為時尚藝術展示點，獲得廣大迴響及討論，今年活動除了去年頗獲好評的服裝秀外， 還增加了音樂展演及新生代藝人表演秀， 讓民眾體驗更加豐富多元的港邊藝術盛宴。

5月8日「 富基食時尚」-時尚辦桌，場地佈置融入傳統辦桌氛圍， 並由當地店家提供桌上的尚青海鮮，傳統與時尚交織成鮮美饗宴。重 量級名模王麗雅率領伊林專業模特兒， 展演知名設計師潘怡良老師最新設計的20套服裝， 此次服裝特別以新北市立曜紡織的環保材質布料製作，響應保護海洋 ，時尚不缺席。為鼓勵學生設計師，輔仁大學16位學生設計師的3 2套畢業作品服飾，也由伊林模特兒在當晚走秀演出。富基漁市裡的 姊妹餐廳還與台灣第一位取得中餐丙級執照的俄羅斯海參崴海港女兒 安妮合作，5月8日起推出活動期間限定菜色「俄羅斯海邊沙拉」。

「北海岸時尚藝術季」系列活動超精彩，除5月8日服裝秀，5月9 日有新銳設計師王子欣30套女裝秀，以及夏日WAVE SHINE品牌泳裝秀與現場展示的8輛印地安美式重機結合演出， 還有知名造型師王怡勛彩妝講座；5月15日、16日「富基樂時尚 -音樂展演」分別由輔仁大學音樂系爵士樂團、 輔仁大學音樂系管樂團帶來90分鐘的音樂饗宴；5月22日、5月 23日「富基藝時尚-新聲駕到演場會」，22日有「百變小王子」 馮秉軒帶來現場演唱和模仿秀、「最正星二代」王敏淳演唱歌曲， 壓軸由擁有原住民血統的No name余荃斌演唱。23日「雜耍小霸王」張竣凱以氣球秀開場， 緊接著還有高空晃管等雜技表演、「新民謠清新女聲」 水分子樂團演唱、創作歌手楊琳除帶來招牌曲《癡情玫瑰花》 也將演唱新歌炒熱氣氛，為富基漁港帶來不同凡響的新篇章。

富基漁港是北海岸知名的旅遊景點， 有浪漫的夕陽及美味的各式海鮮，在北海岸時尚藝術季活動期間， 只要到富基漁港遊玩並與港內的美景或是藝文活動一起拍照， 上傳貼文並打卡＃我在富基漁港參加藝術季，就可以免費兌換限量5 00頂的螃蟹帽以及500組藝術季主題口罩。

富基漁市也配合北海岸時尚藝術季系列活動推出超多優惠，即日起到 5/31日每週六日，水攤單筆消費滿3000元送300等值商品 、乾貨滿1000送100等值商品。5/8至5/23到富基漁市 攤販區消費並進餐廳區代客料理，單筆消費滿1000元(不累計) ，即可獲得1次抽獎機會，現場把龍蝦、石斑魚或萬里蟹帶回家。

農業局局長李玟表示，特別感謝潘怡良老師與北海岸漁港跨界合作， 讓漁港煥發新氣象，實現富基漁港兼具休閒、 觀光及漁業的多功能應用， 誠摯邀請全國各地朋友來到我們的富基漁港，走訪落日美景聖地， 體驗北海岸時尚藝術季的活力及漁港的獨特新感受。