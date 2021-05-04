台灣總統獲2020馬侃獎 蔡英文：全體台灣人民的榮耀

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）歷經遭加拿大政府施壓撤獎風波後，「馬侃公共服務領袖獎章」最後仍獎落台灣總統蔡英文；總統府4日回應，這是屬於全體台灣人民的榮耀，民主自由就是台灣立足世界的獎章。

總部位於華府的國際非營利無黨派組織「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax Security Forum，HFX）原定於去年11月19日至21日在加拿大哈利法克斯市（Halifax）舉行第13屆HFX論壇年會，並頒發馬侃公共服務領袖獎（John McCain Prize forLeadership in Public Service）。該獎於2018年創立，以已故美國共和黨籍亞利桑那州聯邦參議員麥肯（John McCain）為名，旨在肯定來自任何國家、在追求人類正義上展現出色領導能力的人。

去年就已傳出「馬侃獎」將頒發給台灣總統蔡英文的消息，然而今年4月，加拿大政府一度以撤贊助手段施壓，試圖迫使論壇不將獎項頒給蔡英文。

今日喜聞佳訊，蔡英文透過總統府發言人張惇涵表示，很榮幸獲得這份獎項，但她的獲獎並不是代表個人，而是屬於全體臺灣人民的榮耀。蔡總統也強調，「民主自由，就是臺灣立足世界的最好獎章」；而臺灣的防疫成功，也證明團結的臺灣，是有能力貢獻全世界的良善力量。

蔡英文也在臉書上表示，「馬侃參議員是我的老朋友，也是台灣的好朋友。這個獎項，是國際社會對台灣民主的重要肯定。」

張惇涵表示，蔡總統能獲獎，是對於全臺灣人民堅守民主制度，並以民主制度成功抗疫的肯定，總統府表達感謝，也誠摯感謝國際各界友人對臺灣的堅定支持。

張惇涵強調，執政團隊必定努力不懈，尤其在國內外疫情仍處在嚴峻挑戰的時刻，一定會團結落實防疫、堅定守護民主，並與共享民主、自由、人權價值的理念相近國家持續深化合作夥伴關係，為國際的民主自由做出最大貢獻，並堅定成為世界的正面良善力量。

這是繼2018年表彰希臘列士波斯島（Lesbos）人民在拯救中東和非洲難民的努力，以及2019年表彰香港的公民抗爭者維權的勇氣後，HFX計畫頒發的第三座約翰‧麥肯公共服務領導獎，用以表彰蔡力抗中國施壓的勇氣。