台灣總統獲2020馬侃獎 蔡英文：全體台灣人民的榮耀

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合報導)歷經遭加拿大政府施壓撤獎風波後,「馬侃公共服務領袖獎章」最後仍獎落台灣總統蔡英文;總統府4日回應,這是屬於全體台灣人民的榮耀,民主自由就是台灣立足世界的獎章。

總部位於華府的國際非營利無黨派組織「哈利法克斯國際安全論壇」(Halifax Security Forum,HFX)原定於去年11月19日至21日在加拿大哈利法克斯市(Halifax)舉行第13屆HFX論壇年會,並頒發馬侃公共服務領袖獎(John McCain Prize forLeadership in Public Service)。該獎於2018年創立,以已故美國共和黨籍亞利桑那州聯邦參議員麥肯(John McCain)為名,旨在肯定來自任何國家、在追求人類正義上展現出色領導能力的人。

去年就已傳出「馬侃獎」將頒發給台灣總統蔡英文的消息,然而今年4月,加拿大政府一度以撤贊助手段施壓,試圖迫使論壇不將獎項頒給蔡英文。

今日喜聞佳訊,蔡英文透過總統府發言人張惇涵表示,很榮幸獲得這份獎項,但她的獲獎並不是代表個人,而是屬於全體臺灣人民的榮耀。蔡總統也強調,「民主自由,就是臺灣立足世界的最好獎章」;而臺灣的防疫成功,也證明團結的臺灣,是有能力貢獻全世界的良善力量。

蔡英文也在臉書上表示,「馬侃參議員是我的老朋友,也是台灣的好朋友。這個獎項,是國際社會對台灣民主的重要肯定。」

張惇涵表示,蔡總統能獲獎,是對於全臺灣人民堅守民主制度,並以民主制度成功抗疫的肯定,總統府表達感謝,也誠摯感謝國際各界友人對臺灣的堅定支持。

張惇涵強調,執政團隊必定努力不懈,尤其在國內外疫情仍處在嚴峻挑戰的時刻,一定會團結落實防疫、堅定守護民主,並與共享民主、自由、人權價值的理念相近國家持續深化合作夥伴關係,為國際的民主自由做出最大貢獻,並堅定成為世界的正面良善力量。

這是繼2018年表彰希臘列士波斯島(Lesbos)人民在拯救中東和非洲難民的努力,以及2019年表彰香港的公民抗爭者維權的勇氣後,HFX計畫頒發的第三座約翰‧麥肯公共服務領導獎,用以表彰蔡力抗中國施壓的勇氣。

