宣導口腔保健 新北教養院生和幼兒園共融學習 牙牙不再痛痛

新北市立八里愛心教養院保健組長陳毓珍，為了宣導口腔保健， 特地扮成小丑模樣， 帶領三重日托中心的特教生到位於三重區五華街的威妮斯特堡幼兒園 ，進行融合教育， 教導小朋友們從食物的選擇到潔牙等一系列的衛教。 陳毓珍藉由醫生用的布娃娃演出「蛀牙蟲一家」， 讓小朋友了解蛀牙的可怕，同時帶領學習如何正確刷牙。

「哇！是小丑耶！」 幼兒園小朋友們看到裝扮成可愛的小丑拿著大牙齒解說刷牙的重要性 ，每個小朋友都睜大了眼睛，小丑趁機說：「 吃完甜食一定要馬上刷牙漱口，要不然會蛀牙、牙齒痛痛哦…」 小丑做出一個牙痛扭曲的痛苦表情，小朋友笑得更開心了。

目前3歲半就讀三重日托中心，患有多重障礙的勛勛雖然行動不便， 但他看到布娃娃因蛀牙而痛苦的表情和聲音， 趕緊配合陳毓珍的刷牙步驟，刷完牙後用牙菌斑顯示劑確認乾淨度， 他笑著說牙齒又白又乾淨，幼兒園的小朋友幫他拍手鼓勵。 陳毓珍表示，為了吸引小朋友的目光， 她專程到小丑協會學習如何化小丑妝，再選挑幾套小丑裝搭配， 今年3月間到南投潭南國小參加義診， 發現小朋友因小丑的關係都很認真聽課， 在有獎徵答時都能說出正確的答案，像是食物避免黏牙和過甜， 吃完後要立即刷牙或漱口；牙刷選用軟毛頭小的， 才能深入臼齒清潔等。 私立威妮斯特堡幼兒園園長陳素敏表示， 非常感謝八里愛心教養院到園所來進行融合教育課程， 不僅可讓園所的孩子學習正確的口腔衛教，在互動遊戲的過程中， 也讓孩子們學習關懷及尊重，培養幫助別人的同理心。 新北市立八里愛心教養院院長謝鑫敏表示， 融合教育是近年來特殊教育極力推動的理念， 三重日托中心與威妮斯特堡幼兒園自105年來便持續進行， 讓身心障礙學生與一般生互相學習，彼此接納與共好。 教養院與外界的融合教育已進行了30場次超過2, 000人次參與，除了口腔衛教，還有音樂律動、體能、 美勞等課程，甚至一起騎腳踏車、玩溜滑梯， 也謝謝威妮斯特堡所屬的精英國際教育集團的支持， 使特殊兒在口語表達、社交能力上都有顯著的進步。