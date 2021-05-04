想哭就哭吧！　釋放情緒助身心健康　

【健康醫療網／記者林渝樺報導】想哭就哭吧！哭泣是情緒表達的方式，最真實反應了內在的情感，也幫助自己向內看見自己的需求。根據《CNN》，醫學博士朱迪思·奧爾洛夫（Judith Orloff）博士說，「哭泣是自我照顧，也是愛自己的方式之一，尊重它們並看見自己的需要，有利於身心健康。」

壓抑情感不只造成疏離 也在身體留下印記

哭泣常常被視為一種軟弱的象徵，在社會上通常不鼓勵情緒的表達，人們傾向於壓抑自己的情緒，經年累月之下，逐漸養成了壓抑自己的內心情感。像是小男孩從小就被告知不應該哭泣，當這些孩子長大後，即使內心有任何情緒，他很可能將自己的情緒埋藏心底深處，並在情感上關係與他人疏離，武裝成社會既定的模樣，與內在真實的自己衝突著，堅強和隱忍很可能會對他們以後的心理健康造成破壞性的後果，這對於一個人往後建立關係時產生負面的影響，長期都可能帶來免疫系統下降、心血管疾病、高血壓等身體的危害。

適當哭泣是解藥 有益身心健康

哭泣是人類表達情緒的現象之一，也是情感流動的自然反應。它就像一把鑰匙開關一樣，去釋放深度的悲傷或幸福的情緒。哭泣好處已廣為人知，大量研究表明，適當地哭泣能放鬆情緒和緩和痛苦，當壓力不斷增加，交感神經會隨著累積的壓力持續增強。賓夕法尼亞洲立大學精神病學助理教授勞倫·拜爾斯瑪（Bylsma）說，哭泣有助於促進副交感神經的運作，達到緩解壓力與放鬆的功能。

當情緒釋放掉 有助覺察內在需求

Orloff博士說到，如果你習慣於壓抑自己的情緒，那麼當你首次哭泣時可能會因為不習慣而引起你的焦慮，這是件正常的事情。她強調，這個過程可以慢慢來，重點是「你必須回去和自己的內在小孩在一起，重新一起經歷曾壓抑的情緒，因為內在小孩的哭泣是在不安全狀況下產生的防衛，而將情感的開關關閉」。

參考資料：

Go ahead, have a good cry. It's good for you, psychiatrists say

Fears for tears: why do we tell boys not to cry?

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49902

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