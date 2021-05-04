自製天然著色劑 保持成分天然又健康 自製天然著色劑 保持成分天然又健康

【健康醫療網／編輯部整理】現在市面上有顏色鮮豔的蛋糕、五彩繽紛的飲品與甜品都需要鮮豔的色素上色，保持食物的美觀，但隨著健康意識越加重視，現在對日常食品的訴求都希望能減少添加物，保持食物健康及營養。根據克里夫蘭醫學中心，營養師勞拉·傑弗斯Laura Jeffers說，你可以嘗試把最喜歡的食物製作成食用著色劑，只是天然色素沒有辦法人工色素鮮豔持久，但自製很有趣。

合法使用人工色素 不會為危害健康

食用色素分為「天然色素」與「人工合成色素」，天然色素是指從植物、動物中取得的著色劑，安全性較高，但保存不易、容易褪色；人工色素主要是以煤焦油中處理分離出色素，顏色效果較鮮豔，色澤光亮持久。但是有不少家長對人工色素有安全性的疑慮，其實食用色素其實都經過嚴格評估與檢測，其實只要合法使用人工色素，並不會為危害健康，因此不用過於排斥。

自製天然著色劑 顏色自然豐富

如果想要嘗試自行在家製作天然色素，Jeffers分享九種健康調色的方法：

1.生榨蔬菜汁：想要製作糕點，諸如羽衣甘藍、菠菜、芹菜或甜椒等營養豐富的蔬菜汁，混合到蛋糕麵糊中就能給食物添加色素，甚至可加些蘋果、葡萄或桃子來增加甜味。

2.熬煮蔬菜或水果湯汁：熬煮綠色的豌豆、紅色的蔓越莓，將熬煮過後的湯汁給食物上色，不僅能保持基本色調，又能保持成分天然。

3.綠茶粉或抹茶粉：除泡茶之外，研磨粉末可以改變食物配色，並富含豐富營養、抗氧化劑等元素。

4.用青菜製作綠色醬汁：有些孩子喜歡綠色通心麵，此時將把菠菜泥、酪梨和起司醬相互混合，就能簡易變身一道美味的佳餚。

5.甜菜化身紅色或粉紅色染劑：甜菜是維他命C、鐵和鎂的良好來源，若是嘗試自製蛋糕時，可取用一茶匙的甜菜汁，把果汁加到糖霜中攪拌完成糕點的調色。

6.石榴汁調製粉色：雖然天然色素的顏色掌握不易，藉著石榴汁來製作紅絲絨杯子蛋糕。

7.薑黃、藏紅花可使食物變黃色：在煮米飯時加入薑黃，使其金黃色米飯。藏紅花也可以，但價格更高。

8.辣椒粉可調配橙色或深橙紅：辣椒粉有不同的顏色變化，加熱的辣椒粉會釋放辣味，若只想添增顏色，但不想增加辣度時，可以在食物上撒上未加熱的辣椒粉，降低辣度。

9.熟煮紫洋葱皮可呈現深橙色：若是想改變雞蛋顏色，可嘗試將洋葱皮和雞蛋一起放入水中煮沸，雞蛋在水中停留的時間越長，顏色染著越深。

Jeffers指出，雖然食品製成的天然色素往往不如人工色素添加劑鮮豔，且調配顏色的一致性也難以掌控，但是添加豐富的顏色時，也能增强食物的風味，是一項非常有趣的活動。

參考資料：9 Safe, Natural Ways to Color Your Food

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49881

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