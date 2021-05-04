Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

自製天然著色劑　保持成分天然又健康

By 健康醫療網／編輯部整理, 健康醫療網
2021/05/04 11:00
自製天然著色劑　保持成分天然又健康

自製天然著色劑　保持成分天然又健康

【健康醫療網／編輯部整理】現在市面上有顏色鮮豔的蛋糕、五彩繽紛的飲品與甜品都需要鮮豔的色素上色，保持食物的美觀，但隨著健康意識越加重視，現在對日常食品的訴求都希望能減少添加物，保持食物健康及營養。根據克里夫蘭醫學中心，營養師勞拉·傑弗斯Laura Jeffers說，你可以嘗試把最喜歡的食物製作成食用著色劑，只是天然色素沒有辦法人工色素鮮豔持久，但自製很有趣。

合法使用人工色素　不會為危害健康

食用色素分為「天然色素」與「人工合成色素」，天然色素是指從植物、動物中取得的著色劑，安全性較高，但保存不易、容易褪色；人工色素主要是以煤焦油中處理分離出色素，顏色效果較鮮豔，色澤光亮持久。但是有不少家長對人工色素有安全性的疑慮，其實食用色素其實都經過嚴格評估與檢測，其實只要合法使用人工色素，並不會為危害健康，因此不用過於排斥。

自製天然著色劑　顏色自然豐富　

如果想要嘗試自行在家製作天然色素，Jeffers分享九種健康調色的方法：

1.生榨蔬菜汁：想要製作糕點，諸如羽衣甘藍、菠菜、芹菜或甜椒等營養豐富的蔬菜汁，混合到蛋糕麵糊中就能給食物添加色素，甚至可加些蘋果、葡萄或桃子來增加甜味。

2.熬煮蔬菜或水果湯汁：熬煮綠色的豌豆、紅色的蔓越莓，將熬煮過後的湯汁給食物上色，不僅能保持基本色調，又能保持成分天然。

3.綠茶粉或抹茶粉：除泡茶之外，研磨粉末可以改變食物配色，並富含豐富營養、抗氧化劑等元素。

4.用青菜製作綠色醬汁：有些孩子喜歡綠色通心麵，此時將把菠菜泥、酪梨和起司醬相互混合，就能簡易變身一道美味的佳餚。

5.甜菜化身紅色或粉紅色染劑：甜菜是維他命C、鐵和鎂的良好來源，若是嘗試自製蛋糕時，可取用一茶匙的甜菜汁，把果汁加到糖霜中攪拌完成糕點的調色。

6.石榴汁調製粉色：雖然天然色素的顏色掌握不易，藉著石榴汁來製作紅絲絨杯子蛋糕。

7.薑黃、藏紅花可使食物變黃色：在煮米飯時加入薑黃，使其金黃色米飯。藏紅花也可以，但價格更高。

8.辣椒粉可調配橙色或深橙紅：辣椒粉有不同的顏色變化，加熱的辣椒粉會釋放辣味，若只想添增顏色，但不想增加辣度時，可以在食物上撒上未加熱的辣椒粉，降低辣度。

9.熟煮紫洋葱皮可呈現深橙色：若是想改變雞蛋顏色，可嘗試將洋葱皮和雞蛋一起放入水中煮沸，雞蛋在水中停留的時間越長，顏色染著越深。

Jeffers指出，雖然食品製成的天然色素往往不如人工色素添加劑鮮豔，且調配顏色的一致性也難以掌控，但是添加豐富的顏色時，也能增强食物的風味，是一項非常有趣的活動。

參考資料：9 Safe, Natural Ways to Color Your Food

【延伸閱讀】

食品色素吃了真沒問題？　這裡為您拆解密碼

「蝦熟轉紅」好神奇！天然色素來解密


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49881
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

更新時間 : 2021-05-04 18:01 GMT+08:00

最受歡迎

最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
台灣5/4增8例新冠肺炎 包含華航1機師1空服員和在泰國確診的台商
華航諾富特24人確診 陳時中承認：疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中
華航諾富特24人確診 陳時中承認：疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中