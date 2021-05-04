澳軍方解析中國政治戰　台灣海峽武力衝突上升「高度可能」

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）澳洲兩媒體今（4）日共同以「與中國衝突具高度可能性」為題，揭露去年４月澳洲特種部隊指揮官芬德萊少將（Adam Findlay）在機密簡報中指出，中國對澳洲一系列「灰色地帶」的政治作戰行動可能上升為武裝衝突。

雪梨晨驅報與世紀報引述多個匿名消息來源，指芬德萊於去年向特種部隊發表的一場機密簡報中，講述澳洲最高層級的軍事參謀人員看待中國威脅的見解，簡報受眾為約數十名特種部隊官兵。

報導指出，芬德萊在簡報中強調澳洲軍方為防止戰爭所採取的措施，但也指出由於外交事務的不可預測性，實際上「有高度可能性」會爆發衝突，而擁由高達2萬6000名特種部隊隊員的中國正是主要威脅來源，一但衝突爆發，澳洲不僅需要依靠傳統的路、海、空戰力，也需要具備網路與太空戰的能力。

他強調澳軍需要加強印太地區部署並發揮 「第一級」的作用，並重申澳洲在該區域的重要性。

這位前指揮官直指中國近來以「合作」之名，行「灰色地帶」（grey zone）的「政治作戰」（political warfare）之實。中國一手玩合作避免正面衝突，另一手大打政治戰，以達到「不用武力而實現戰略影響」的效果。中國利用一系列手段，包括貿易手段、情報行動、外國勢力干預、外交和網軍操縱。

芬德萊表示：「他們（中國）知道西方民主國家是和平的，但要是他們一旦踩過界的話，我們就會生氣，然後我們就會轟炸他們。」

他也指出，這是澳洲自從二戰以來，首次面對來自中國的「勢均力敵對手」。

澳洲當局對中國的措辭日趨強硬。澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）更在4月25日表示，「不應低估」台海爆發軍事衝突的可能性。他表示，澳洲政府首要任務是維持所在地區與鄰近海域的和平。同日，澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）也發布聲明，強調「戰鼓」已經響起，澳洲與盟友需準備為自由而戰。

然而，立場親中的澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）並不認同對中國的強硬作風。他表示，不斷升級的言論對澳洲的國家安全毫無益處，並有可能激化與北京的緊張關係。前外交部長卡爾（Bob Carr）5月1日也發表評論，認為台灣問題在50到100年間就會以不流血的方式解決，「澳洲的外交應該是找出能夠避免這場噩夢（台海戰爭）的下坡路。」