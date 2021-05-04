Yahoo、AOL再換老闆！ Verizon以50億美元出售給私募基金阿波羅

私募基金「阿波羅全球管理公司」以50億美元收購威瑞森公司（Verizon）旗下的「雅虎（Yahoo）」和「美國線上（AOL）」。（圖／美聯... 私募基金「阿波羅全球管理公司」以50億美元收購威瑞森公司（Verizon）旗下的「雅虎（Yahoo）」和「美國線上（AOL）」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／財經組 綜合外電報導）私募基金「阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）」3日宣布，以50億美元收購威瑞森公司（Verizon）旗下的「雅虎（Yahoo）」和「美國線上（AOL）」等媒體資產，預計交易在2021年下半年完成。

綜合外媒報導，威瑞森從此次的出售，可獲得42.5億美元的現金，同時保留新公司10%的股份，新公司名稱改回「Yahoo」，並繼續由現任執行長Guru Gowrappan領導，交易預計在2021年下半年完成。

除了Yahoo 以外，AOL 旗下網路媒體資產包含TechCrunch、Yahoo Finance、Yahoo Mail 以及Engadget 將一併出售給阿波羅。

威瑞森在2015年以44億美元買下早期網路知名品牌美國線上（AOL），2017年以44.8億美元買下早期網路傳奇品牌雅虎（Yahoo），並將兩間公司合併。

Verizon最初的願景是將雅虎和AOL的資產整合為線上媒體巨擘，從中爭奪全球最大社群媒體平台「臉書（Facebook）」和搜尋引擎龍頭Google在線上廣告中的業務。

但隨著網路使用者轉向臉書（Facebook）和谷歌（Google）等更新網路平台的懷抱，雅虎和美國線上失勢，龐大的市值也遠低於幾年前的水平。

阿波羅基金的私募基金合夥人雷曼（Reed Rayman）在聲明稿中表示，「我們很高興協助釋放雅虎龐大的潛力，以及其無與倫比的品牌群。」

「我們對於整個組織過去幾年的努力和進步，十分地尊敬和景仰。我們期待和古魯及他優異的團隊，與我們威瑞森夥伴合作，加速雅虎成長的下一章。」