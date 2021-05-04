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邁向國際市場新選擇 2021 GCSA全球企業永續獎即日起受理報名

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/04 09:56
圖片載至GCSA官網

圖片載至GCSA官網

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由台灣永續能源研究基金會主辦的第4屆「全球永續獎」(Global Corporate Sustainability Award, GCSA)以推動聯合國「永續發展目標」（United Nations Sustainable Development Goals, UN SDGs）為宗旨，自5月3日起開放報名。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，為推動促進永續發展的計畫，提升企業聲譽與形象，提高國際競爭力，鼓勵全球企業踴躍參加。

「GCSA 全球企業永續獎」共設立四種獎項，「傑出人物獎(Outstanding Professional)」，勉勵於所屬企業或機關（構）中推動永續發展的關鍵人物。另為鼓勵企業於永續報告書中揭露完整、可信的資訊，設立「永續報告書獎 (Sustainability Reporting)」。「最佳案例獎 (Best Practice)」則是為了獎勵全球企業以商業力量，推動促進永續發展的優秀計畫案。2020全球COVID-19疫情造成莫大衝擊，在充滿不確定的時刻全球依舊積極朝向永續發展。為了獎勵在疫情防治同時反映UN SDGs之方案，本年度特別增設「疫情防治貢獻獎  (Special Award for Pandemic Response)」。 

GCSA開放來自全球各地區的企業報名參獎，並依企業所屬國家區分為「世界市場（World Markets）」或「新興市場（Emerging Markets）」；兩個地區之企業分開評比。自2018年起，共有來自11個國家的51家企業獲獎。

今年的「GCSA全球企業永續獎」報名受理由報名日起至8月16日為止，該獎項擁有國際級的專業評審團隊，獲獎企業能提升其國際形象，促進永續發展。 相關評選辦法及活動詳情，敬請查詢活動官網。GCSA秘書處洽詢電話：（02）2769-8968分機508。

邁向國際市場新選擇 2021 GCSA全球企業永續獎即日起受理報名

2020年頒獎典禮：透過世界級的舞台 讓國際社會見證永續成果。(照片來源：台灣永續研訓中心提供)
台灣永續能源研究基金會
簡又新
GCSA 全球企業永續獎

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更新時間 : 2021-05-04 18:00 GMT+08:00

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