【早有預謀？！】北台灣大安義警大隊餐會•2黑衣人丟上千隻蟑螂鬧事　雙北市警察局長均在場

據悉被黑衣人用來滋事的是魚飼料「櫻桃紅蟑螂」(圖/王欣儀臉書) 據悉被黑衣人用來滋事的是魚飼料「櫻桃紅蟑螂」(圖/王欣儀臉書)

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更新時間: 2021-05-04 10:11

首次發稿: 2021-05-04 09:30

警方專案小組已鎖定4男1女涉案

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）雙北市警察局長昨(3日) 晚出席義警餐會，竟有2名黑衣人到餐廳丟蟑螂滋事。警方專案小組已鎖定4男1女涉案，台北市警察局長陳嘉昌今天(4日)說，初判犯案動機和聚會關聯性低。

中央社報導，台北市中山警分局鎖定4男1女涉案，初判犯案動機是和餐廳負責人有財務糾紛所致。

台北市大安義警大隊臥龍中隊昨晚於中山區新生北路鉅星匯宴會廳舉辦餐敘，席開70多桌、近700人出席，包括陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁都和多名民代都與會，但晚間7時24分左右有2名黑衣人朝餐廳2樓櫃檯前丟擲大量蟑螂，隨即逃逸。

轄區中山分局和市警局刑警大隊立即組成專案小組偵辦，警政署刑事局也派員支援，陳嘉昌徹夜坐鎮中山分局主持專案會議。

據了解，警方初步已鎖定4男1女涉有重嫌，且平日活動範圍主要在台北市北投區。

陳嘉昌今天上午接受媒體聯訪時表示，這種丟蟑螂滋事的手法，和潑漆、潑糞行為一樣，都是屬於暴力行為，予以嚴厲譴責。

他說，經專案小組偵蒐調查，初步已掌握涉案犯嫌的身分，警方漏夜查緝中，將依法嚴辦，不容許這種暴力行為出現。

談到犯案動機是否為挑釁警方所致，陳嘉昌表示，可能性很小，初步研判應和義警或雙北警察局長出席餐會的關聯性相對小，評估應可快速將犯嫌查緝到案，屆時釐清後再對外說明，會依法徹查嚴辦。

媒體追問，外傳近日北市水族館有人大量蒐購櫻桃紅蟑，是預謀犯案，陳嘉昌說，經查犯案所用蟑螂，為體型較小且多為飼養魚類所用，在水族館和網路上都買得到，這些都是警方清查範圍。

他提到，自己昨晚赴宴進場時，就看到業者已在整理，雖有看到蟑螂但數量不多，當下還疑惑為何餐廳會出現這些蟑螂，後來才得知發生此事，隨即成立專案小組查緝。

陳嘉昌表示，專案小組成員都徹夜未眠全力偵辦，會維護好治安、激勵同仁士氣，也已和台北市長柯文哲報告此事，柯文哲也希望盡快抓到歹徒、依法嚴辦。

他說，警政署長陳家欽也傳簡訊給他表達關心，認為警察是一體的，不論中央或地方都一起合作。

7月即將退休，陳嘉昌表示，只要在警察工作崗位一天，就會全力執行該做的任務和工作，雖然最近事情有點多，但也是一種考驗，在警界生涯會做好分內工作。

首次發稿: 2021-05-04 09:30

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）雙北市警察局長昨(3日)晚出席台北市大安義警大隊餐會，竟有2名黑衣人到餐廳丟兩袋蟑螂鬧場。台北市警察局長陳嘉昌晚間親赴中山警分局召開專案會議，刑事局也派員支援調查。

台北市大安義警大隊3日晚在中山區新生北路一間餐廳，舉行聯誼餐會，台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁和多名民意代表都與會。期間有兩名黑衣男突持兩袋蟑螂灑在2樓大廳後逃逸，警方正調閱監視器追查。

轄區警方正擴大調閱相關監視器畫面，以查明兩名黑衣人的逃逸路線，同時釐清犯案動機。初步了解，店家稱近日並未與人發生糾紛。

現場目擊者指出，晚間7時24分，兩名黑衣男突然將手中所持的兩大袋蟑螂灑在大廳，隨即迅速朝一樓出口逃逸。

中央社引述出席餐會的國民黨台北市議員王欣儀接受媒體訪問時表示，她大約晚間7時30分抵達餐廳要走上2樓時，看到樓梯和2樓接待大廳的地板滿滿都是蟑螂，相當恐怖。

她後來詢問店家，才得知是有人鬧事，她的助理稍早在一樓等待時，也目擊到兩名年輕男子跑出餐廳後隨即騎乘機車逃逸，店家隨後也報警處理。

由於日前曾發生黑衣人闖松山警分局中崙派出所砸電腦等案，丟蟑螂事件是否與此有關?且餐會還有雙北警察局長在場，警方相當重視，將進一步釐清。

中時新聞網報導，據悉被黑衣人用來鬧事的是魚飼料「櫻桃紅蟑螂」，網拍價格1000隻約3000元，「羞辱性十足」。

報導引述陳嘉昌說，抵達時，蟑螂已清理得差不多，但地上仍有不少隻，當下只覺得奇怪，事後才從幕僚處得知稍早發生潑蟑滋擾案。

報導另引述知情人士透露，上周末雙北各大水族館業者，就接到通知要賣出館內所有櫻桃紅蟑螂，週日就有多人分批前往水族館搜刮一空，顯見犯嫌早已預謀。

中山分局3日晚間發布新聞稿表示，台北市大安義警大隊臥龍中隊當晚於轄內新生北路鉅星匯宴會廳舉辦餐敘，席開70多桌，近700人出席。

期間，餐廳2樓櫃檯前於晚間7時24分左右，突遭2名不明人士丟擲大量蟑螂，並隨即逃逸。

經中山分局初步調查了解，犯嫌於餐廳的大廳櫃檯前犯案，但義警餐敘在內部宴會廳，兩處地點相隔一段距離，似乎並未特別針對義警餐敘而為，研判疑似其他糾紛所致。

目前台北市警察局刑警大隊及中山分局已成立專案小組偵辦，警政署刑事局也派員到場支援，陳嘉昌晚間也親赴中山分局召開專案會議。

中山分局重申，譴責暴力，嚴正執法，展現公權力，絕對不讓犯罪分子逍遙法外，以維護社會秩序與安定。

警政署晚間也發布新聞稿表示，本案已責成市警局立即查明原委及是否牽涉計畫性、組織性犯罪，並要求務必嚴查嚴辦，必要時由刑事局全力支援偵辦。

警政署重申，嚴厲譴責任何暴力行為，並將全力支援、支持市警局打擊犯罪不法的決心，恢復治安平穩。

【早有預謀？！】北台灣大安義警大隊餐會•2黑衣人丟上千隻蟑螂鬧事 雙北市警察局長均在場