勁爆！【再也回不去了】美國億萬富豪比爾蓋茲與妻協議分手　結束27年婚姻

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）曾經連續13年蟬聯世界首富的微軟共同創辦人比爾蓋茲和妻子梅琳達，美國時間3日宣布結束27年婚姻，震驚各界。

比爾蓋茲2017年全家福/官方臉書

現年65歲的比爾蓋茲（Bill Gates）和56歲的梅琳達（Melinda Gates），在社群媒體推特（Twitter）宣布離異消息時表示，兩人會以目前的角色繼續合作慈善事業(如下圖)。

他們在聯合聲明中指出：

路透外電報導，兩人在西雅圖法院申請離婚的書狀上寫著「這段婚姻已經破裂, 再也無法挽回」("The marriage is irretrievably broken.")。

這是繼亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）2019年與結縭25年的妻子瑪肯西（MacKenzie Bezos）離婚後，近年來第2起備受關注的超級富豪婚變消息。

比爾蓋茲1975年與保羅艾倫共同創辦微軟（Microsoft），1994年與梅琳達步上紅毯時已經是億萬富豪。蓋茲與梅琳達是在1987年相識, 當時22歲的梅琳達剛加入微軟, 那時蓋茲是31歲。

1995年到2007年的《富比士》全球富豪榜中，比爾蓋茲曾經連續13年蟬聯世界首富。2020年4月，《富比士》公布的全球富豪榜，比爾蓋茲以淨資產980億美元，排名第2。《富比士》2020年9月公布的美國前400大富豪排名榜（Forbes 400）排名也是第2名，資產達1110億美元。。

英國《衛報》報導稱，他們是全球最富有的5對夫妻檔之一，共同打造約1240億美元（約新台幣3.5兆元）財富。兩人育有3子，大女兒珍妮佛（Jennifer）25歲，兒子羅伊（Rory）21歲，小女兒菲比（Phoebe）18歲。

梅琳達2019年在結婚25週年紀念時受訪表示，他們的婚姻「極難」經營(their marriage has been “incredibly hard”)，還說比爾蓋茲習慣每天工作16小時，很難抽出時間陪伴家人。

梅琳達表示，結婚前比爾蓋茲猶豫不決，還跟她針對兩人是否該結婚一事辯論了好幾星期，甚至在白板上列出結婚的優缺點，「他很清楚問題不在於我，而在於『我能否在工作與家庭生活中找到平衡』」。

在2019年出版的回憶錄《The Moment of Lift》當中, 梅琳達也提到身為公眾人物妻子與三個小孩的母親, 兩種角色之間的掙扎。而在基金會跟蓋茲一起工作, 因為地位平等， 反而改善了兩人的關係。

圖/比爾蓋茲臉書 (2017檔案照片)