【新冠肺炎】泰國台商確診後火速搭機回台灣　指揮中心調查有無偽造入境證明

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)一名台商於本月1日確診新冠肺炎後，隔日馬上搭乘飛機返台，指揮中心將釐清該名台商有無偽造入境檢附之陰性證明。

台灣駐泰國代表處臉書今(3)日發文指出，泰國北柳府衛生局於5月1日欲通報國人沈姓男性台商確診新冠肺炎事，因持續未聯絡到當事人，經查得知該沈姓台商已搭乘5月2日長榮航空BR212班機抵台，該台商因在入境時已出現發燒症狀，下機後已住院治療中。

台灣駐泰國代表處呼籲，過去數日內曾與該沈姓台商接觸之親友，或於同日搭乘同班機返台之旅客請立即接受採檢並隔離，以防疫情持續擴散。

此外，該代表處已通報台灣疫情指揮中心，將繼續釐清事實，並立即追蹤該台商之病疫足跡，以修補防疫缺口。

中央社報導，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今晚表示，已透過國際衛生條例（IHR）窗口，向泰國詢問該台商是否在當地已確診。這名台商入境台灣後完成採檢，預計明天記者會公布台商的採檢結果。

自由指出，該航班預報登機人數為70多人。長榮航空表示，所有航班皆會要求每位搭機旅客於辦理登機手續時，均須附上健康聲明書及搭機3日內之陰性核酸檢測報告，確認旅客符合搭機規範才可登機，以確保同班機其他旅客及機組員的安全與健康。該名台商是入境台灣時才被發現有發燒症狀。