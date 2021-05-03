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【藻礁爭議未歇】行政院公布三接外推方案　外推455公尺，離岸1.2公里預計2025年供氣

藻礁公投爭議尚未平息，行政院今(3)天公布三接外推方案，規劃將工業港往外推455公尺，不必浚挖，不影響水下礁體，2年半內約增加150億元經費。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/03 20:14
政院3日行政立法協調會報中提出三接外推方案，圖為三接施工空拍照。（圖取自中油網頁cpc.com.tw）

政院3日行政立法協調會報中提出三接外推方案，圖為三接施工空拍照。（圖取自中油網頁cpc.com.tw）

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)藻礁公投爭議尚未平息，行政院今(3)天公布三接外推方案，規劃將工業港往外推455公尺，不必浚挖，不影響水下礁體，2年半內約增加150億元經費。

行政立法協調會報今(3)日由行政院長蘇貞昌主持，會中經濟部以「保護藻礁最大化、影響供電最小化」為主軸，報告中油第三天然氣接收站外推評估方案。

綜合媒體報導，經濟部長王美花在「顧供電也護藻礁」記者會上說，三接有其必要性，因為目前要增氣減煤，經過仔細評估提出新方案，工業港再往外推455公尺，更離岸1.2公里、讓海域更空曠，對岸邊影響更輕微。

王美花說，外推後也不必浚挖，不影響水下礁體，且是在原本環評範圍內，因此只要進行環差審查和工期所需時程，預估2年半可以完成，約增加150億元經費，預計2025年6月供氣。

政院報告指出，三接移至台北港或林口港2項遷移方案都須花上至少11年，以台北港為例，需要環評、填地及建站至少要11年，拉海管長沿途會經過更多藻礁，拉陸管沿途則會經過更多城市，北部將有11年電力缺口。

王美花強調，「希望大家在公投議題上投下不同意票，讓我們繼續走，否則如果這個方案沒有通過，勢必會有11年的電力空窗期，不論在電力供應或能源轉型都會造成很大的傷害，我想這是大家不樂見的」。
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