台南遠東香格里拉飯店粽子禮袋預購開跑 龍蝦、和牛十六款手工粽

迎接端午節，台南遠東香格里拉飯店醉月樓主廚許忠賢精選食材，獻上豪邁的"龍蝦海鮮粽"與"日式和牛粽"，北京烤鴨的"燒鴨蛋黃粽"，古早風味的"粽王"與"台南傳統粽"，素食最愛"五仁素食粽"，江浙風味則有"上海鹹肉菜飯粽"、"無錫排骨豬肉粽"、"剁椒鮭魚粽"，具有祝福考生金榜題名意涵的"包粽狀元粽"、以及經典"紫米奶皇粽"等十六款風味獨具的手工粽，依不同口味組合成五款香粽禮袋，包含【香格橘芳】、【雙響紫緣】、【醉月紫緣】、【南北蓮香藍橘方】及【端五紫芳】粽禮袋，搭配典雅環保保溫冷提袋，為賓客準備好最「粽」情意的伴手禮，每款698元至1,698元，即日起至5月14日前預購可享85折優惠。凡購買【香格橘芳】粽禮袋，飯店每袋即捐贈22元予伯利恆文教基金會。創新江浙風味到府城傳統粽，邀你來場舌尖上的奢華體驗，享用美味兼做愛心！更多詳情及訂購專線，請洽(06)702-8854。

【香格橘芳】粽禮袋 每袋五入1,012元

凡購買乙袋，飯店即捐贈22元予伯利恆文教基金會

公益愛心不落人後，香格【橘芳】粽禮袋，內含特選「上海鹹肉菜飯粽」選用中式炒鍋爆炒蝦米、火腿丁、臘乾、加入上海雪菜，將道地的上海鹹肉菜飯重新演繹；鮭魚、鹹蛋黃、香菇及秘製剁椒醬的「剁椒鮭魚粽」，香氣濃厚、層次豐富；「無錫排骨豬肉粽」特選油潤略帶紅亮色澤的豬軟骨排，搭配鹹蛋黃與糯米，令人回味無窮；素食者的最愛「五仁素食粽」，高纖維低熱量的五穀肉粽；「台南傳統粽」採正統南部粽水煮手法，帶給消費者最真摯的佳節美味！

【端五紫芳】粽禮袋 每袋五入698元

佳節吃包子除了祝福考生金榜題名外，也為即將步入職場社會新鮮人，獻上求職包中象徵，生活和事業蒸蒸日上。主廚特別以一口粽及養生為主題，天然五彩繽紛的包子外表，內餡分別有「栗子」、「花生」、「蓮子」、「香菇」及「枸杞」，創意中帶有祝福美意地端五【紫芳】粽禮袋，送禮或一家人享用皆吉利！

【南北蓮香粽禮袋】每袋五入1,098元

【南北蓮香粽禮袋】延攬台北遠東飯店熱賣粽款－以正宗掛爐北京烤鴨的鮮嫩鴨肉與松子、蛋黃、米酒及香菇等料理成的美味「燒鴨蛋黃粽」，富有濃郁香氣；嚴選五花肉、魷魚、鹹蛋黃及乾蓮子等豐富食材而成的「外婆粽」，一口咬下、五花肉的濃郁香氣迴盪唇齒鼻間；還有以紫米和糯米黃金比例，結合獨門奶黃餡的「紫米奶皇粽」，奶香撲鼻，鹹甜口感絕配，是集合甜點與粽子的完美成品。另外搭配「台南傳統粽」及「上海鹹肉菜飯粽」各一入。

【雙饗紫緣】粽禮袋 每袋兩入998元

雙饗【紫緣】粽禮袋內含滿滿海鮮味的「龍蝦海鮮粽」，精選龍蝦、烏參、青衣魚、珠貝、花枝、 魷魚等食材精華與香氣完全融入糯米、還有豪華「日式和牛粽」，澳洲和牛牛臉頰肉，肉質Q彈有豐富的蛋白質，加上清酒一起燉煮，與糯米做結合下水煮後，空氣中飄散出的酒香，令人一口接著一口無法停下，讓端午節吃粽更有新意。

【醉月紫緣】粽禮袋 每袋1,698元

醉月【紫緣】禮袋內含台式古早味「粽王」，以五花滷肉為主要食材，搭佐香氣十足的鮑魚、花生、蘿蔔乾與整顆鹹蛋黃，一顆約500克。禮袋另含淡麗爽口的「八梅山清酒」(300ML)乙瓶；吃粽配上美酒有香氣濃郁的結合之美，度過一個與「粽」不同的端午佳節。

台南遠東香格里拉飯店【香格橘芳】、【雙響紫緣】、【醉月紫緣】及【南北蓮香藍橘方】粽禮袋，即日起至5月14日前預購享85折，大宗訂購另有優惠，提貨日期自5月14日至6月14日止，需於提前三日預訂，訂購專線：(06)702-8854。飯店地址：台南市東區大學路西段89號，官方網站。