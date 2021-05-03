台灣電幻1號所獲《遠見》企業社會責任獎首獎　台灣大哥大、國泰人壽獲頒楷模獎

電幻1號所於今年4月推出「綠能飛行VR體驗」，以全台第一個用六軸機器人機械手臂結合VR體感，並透過FPV空拍機的實景拍攝影片，帶領民眾穿梭... 電幻1號所於今年4月推出「綠能飛行VR體驗」，以全台第一個用六軸機器人機械手臂結合VR體感，並透過FPV空拍機的實景拍攝影片，帶領民眾穿梭在台中高美濕地風場、看見風力發電機內部結構。(圖/台電)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)國營事業第一！《遠見雜誌》舉辦的第17屆「CSR企業社會責任獎」今（3）日頒獎，台電以「電幻1號所」（Taipower D/S ONE）一舉拿下「教育推廣組」首獎肯定，同獲該類別獎項的企業包含台灣大哥大及國泰人壽。

台電表示，台電除持續穩定供電，也積極回應國際能源轉型及永續發展趨勢，本次以品牌思維打造的綠能教育空間「電幻1號所」獲首獎殊榮，未來將持續努力，以多元方式與社會溝通，深耕能源教育。



《遠見雜誌》今於台北遠東國際大飯店舉行2021年「CSR企業社會責任獎」頒獎典禮，台電由副總經理徐造華(右)接受金融監督管理委員會主委黃天牧(左)頒獎表揚，成為首度受獎的國營事業。(圖/台電)

位於新板特區的電幻1號所是台電首次結合變電所，打造全國首座綠能主題展示館，主打結合能源與健身房的沈浸式互動體驗，以數位藝術科技與彈跳、舞踏、投籃、戰繩、飛輪等身體互動連結再生能源發電原理，讓民眾在運動與玩樂之中學習再生能源知識。

自2019年底開幕至今，已有近7萬人次參訪，在去（2020）年曾獲德國紅點品牌與傳播設計獎、美國博物館協會繆思獎(MUSE Award)等獎項殊榮，現今再獲遠見CSR企業社會責任獎肯定。

台電表示，電幻1號所除了「EnerGym能源健身房」，一樓空間也規劃成為「PowerLab能源實驗室」，邀請藝術家、設計師、能源教師等創客進駐，以工作坊模式針對學生與親子打造教學與實驗兼具的創意課程，帶領學童從自己動手做之中探索再生能源知識，同時定期舉辦講座與分享會，堪稱全台最好玩的展館。

台電指出，電幻1號所除了好玩有趣的方式向下紮根能源教育外，也致力於教具開發，在今年與「美感細胞」團隊合作，分別就國小、國中、高中等階段，開發「永續居家」、「台灣能源地圖」及「能源撲克」等三組教具，並與新北市在地學校合作推廣，讓能源教育走入校園。

此次電幻1號所獲得「傑出方案類－教育推廣組」首獎，《遠見》評審團以「透過互動體驗與美感設計展演，改造既有之配電變電所，化為能源議題的科普教育場域，獨具創意，顛覆自身以往格局令人驚豔，後續影響力備受期待。」

「CSR企業社會責任獎」，針對公司治理、社會績效、環境績效、資訊揭露透明度等各面向，完整評鑑企業整體CSR表現，是全球華人媒體最早推動的CSR評鑑調查，也是台灣歷史最久的CSR獎項，吸引全國超過100家企業競逐獎項。

完整 CSR企業社會責任獎 得獎名單