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膚色有差？澳洲禁公民自印度返國「白人不會遭此待遇」

旅居印度的澳籍人士嘆成了次等公民

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/03 17:40
印度德里臨時醫院（圖／美聯社）

印度德里臨時醫院（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印度新冠肺炎（COVID-19）疫情失控，為了全面防堵病毒入侵，澳洲1日宣布禁止公民自印度返國，鐵腕禁令引發種族歧視與人權侵害批評，官方態度甚堅，毫不讓步。

BBC 報導，印度有9,000名澳籍人士，其中600人屬於染疫高風險群。邊境管制嚴格的澳洲，不惜先禁印度飛澳洲航班至5月15日，接著更直接祭出刑事罪名，不准國人自印度回國，違者將面臨5年刑期，或高達66,000澳幣（新台幣142萬元）的罰金。

受困印度的澳籍公民感到被「遺棄」，總理莫里森（Scott Morrison）則駁斥種族歧視指控。他在廣播節目中表示，一年前對中國關閉邊境時，也曾招致同樣批評。「在流行病肆虐之際，此舉與政治與意識型態無關，一切都是因為病毒。」

澳洲政府強調，這項措施取決於專業醫學建議，眼見印度連續十天破單日30萬確診數，境管乃不得不為。根據澳洲外交部，來自印度的入境者占了隔離中確診案例的57%，比3月高出1成，對當地醫療系統造成「龐大負擔」。

保守派媒體人Andrew Bolt痛批這做法既不合理也帶有種族考量，同樣情況絕不可能發生在從英國逃回澳洲的白人公民身上。曾為反種族歧視專員的Tim Soutphommasane也指出，疫情正酣時，也未見政府以禁令與刑事罪阻止國人自其他地區返國，如美國、英國、歐洲等地，政策的不一致令人詬病。

此一發展也凸顯了澳洲隔離機制的薄弱。目前所有入境人士皆須在旅館等處進行14天隔離，但隔離體系只有能力照護約2%的確診入境者，意味若不管制來自印度的入境者，恐壓垮有限資源。澳洲醫學會（Australian Medical Association）認為，當務之急應是整頓隔離系統，讓國人回家，而非將其拒於門外。

延伸閱讀：
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