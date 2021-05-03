【避免群聚傳染風險】北台灣永和永平國小宣布取消校慶•學生競賽活動分批如常辦理

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市永和區永平國民小學今天(5月3日)在官網宣布，因應永和出現本土案例足跡，為防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚傳染風險，決議8日校慶取消辦理。

永平國小表示，全校師生將加強相關防疫措施，照顧好師生健康，共度非常時期考驗。

中央社引述永平國小校長唐永安說，原訂校慶活動規模包括全校師生超過3000人，加上家長可能超過5000 人，在本土個案足跡離學校不遠情況下，校方上午8時和家長會討論後，基於防疫及讓家長安心，決定停辦校慶，學校會加強校內、外清潔消毒。

中央流行疫情指揮中心公布染疫個案1136曾於4月26日到28日往返住家及公司，去程曾搭捷運行經頂溪、古亭及西門站，4月26日曾到永和72度C舒肥健康餐。

永平國小今天發布新聞稿說明如下：

1.經查未有本土案例曾到過學校之通報與訊息。

2.因校方考量本土案例足跡鄰近學校生活範圍，且師生總數超過3000人，為防範疫情避免大型群聚增加風險，

爰經校方邀集家長會於本日八點召開會議，於今（3）日上午確定取消校慶活動，但學生競賽活動於校內分批如常辦理。

3.今日早上學校師生入校均如常做體溫量測、環境消毒，下午5點之消毒乃考量學生在校不宜進行，故安排於放學後時段。

4.校園即日起暫停開放社區民眾進入校園運動。

5.本校因應作為以市府相關規範為準則，師生將妥善做好相關防疫措施，守護永平師生健康。