Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【避免群聚傳染風險】北台灣永和永平國小宣布取消校慶•學生競賽活動分批如常辦理

永平國小校長唐永安說，原訂校慶活動規模包括全校師生加上家長可能超過5000 人，在本土個案足跡離學校不遠情況下，校方和家長會討論後，決定停辦8日校慶。

  120
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/03 17:53
圖/<a href="https://www.facebook.com/YongpingStation/photos/760919231107215" target="_blank">新北市永和區永平國小</a> (2020檔案照片)

圖/新北市永和區永平國小 (2020檔案照片)

【避免群聚傳染風險】北台灣永和永平國小宣布取消校慶•學生競賽活動分批如常辦理

【避免群聚傳染風險】北台灣永和永平國小宣布取消校慶•學生競賽活動分批如常辦理（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）新北市永和區永平國民小學今天(5月3日)在官網宣布，因應永和出現本土案例足跡，為防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚傳染風險，決議8日校慶取消辦理。

永平國小表示，全校師生將加強相關防疫措施，照顧好師生健康，共度非常時期考驗。

中央社引述永平國小校長唐永安說，原訂校慶活動規模包括全校師生超過3000人，加上家長可能超過5000 人，在本土個案足跡離學校不遠情況下，校方上午8時和家長會討論後，基於防疫及讓家長安心，決定停辦校慶，學校會加強校內、外清潔消毒。

中央流行疫情指揮中心公布染疫個案1136曾於4月26日到28日往返住家及公司，去程曾搭捷運行經頂溪、古亭及西門站，4月26日曾到永和72度C舒肥健康餐。

永平國小今天發布新聞稿說明如下：

1.經查未有本土案例曾到過學校之通報與訊息。

2.因校方考量本土案例足跡鄰近學校生活範圍，且師生總數超過3000人，為防範疫情避免大型群聚增加風險，

爰經校方邀集家長會於本日八點召開會議，於今（3）日上午確定取消校慶活動，但學生競賽活動於校內分批如常辦理。

3.今日早上學校師生入校均如常做體溫量測、環境消毒，下午5點之消毒乃考量學生在校不宜進行，故安排於放學後時段。

4.校園即日起暫停開放社區民眾進入校園運動。

5.本校因應作為以市府相關規範為準則，師生將妥善做好相關防疫措施，守護永平師生健康。

【避免群聚傳染風險】北台灣永和永平國小宣布取消校慶•學生競賽活動分批如常辦理
本土個案
足跡
永和
永平國小
取消校慶
案1136

相關新聞

【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
2021/05/02 14:56
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
2021/05/01 17:27
【最新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
【最新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
2021/04/30 13:49
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
2021/04/29 17:56
【華航機師疫情延燒】4/29各增1例諾富特飯店主管、華航機師和家屬確診
【華航機師疫情延燒】4/29各增1例諾富特飯店主管、華航機師和家屬確診
2021/04/29 15:38

更新時間 : 2021-05-04 01:23 GMT+08:00

最受歡迎

最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光