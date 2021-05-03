Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

富邦證券取得美國QI資格 錢進美國更便利

複委託投資人追溯至2021年1月1日起適用

By 台灣英文新聞
2021/05/03 17:20
富邦證券取得美國QI資格 錢進美國更便利

富邦證券於4月9日取得美國國稅局合格中間機構 ( Qualified Intermediary，簡稱QI )資格，凡投資人透過富邦證券複委託交易美國股票、特別股或債券ETF，只要是美國國稅局認可具利息性質的配息將免扣繳30％稅款，並追溯自2021年1月1日起適用；同時，僅有中華民國稅籍之個人或法人則可免填W-8BEN/W-8BEN-E聲明書，將有助於提升投資人的投資效率，投資美國市場將更具便利性。

根據美國稅法，投資人在台投資美股，需依最高稅率 30%「預扣」所得稅額，投資人再向國家稅務局申請退稅，退稅過程的時間及費用都增加投資人成本及困擾。而富邦證券多年來一直秉持著服務客戶的精神，客戶之配息若符合自動退稅的項目，會協助投資人取得退稅款項，今年起取得QI資格，則更能簡化複委託開戶流程，滿足投資人多元理財需求。

富邦證券致力於建立便利的平台、免除稅務困擾、降低投資成本，在全球多元資產配置的趨勢下，提供投資人豐富的市場資訊，包括全球七大主要股票市場(美、中、港、日、新、英及德)，只要透過手機就可輕鬆投資海外股市，讓投資者可以隨時隨地參與全球主要股市脈動。

由於國內複委託海外股票交易持續熱絡，富邦證券特於4月15日~7月15日推出「當沖美港股，限時超激省」活動，對於美港股於日內完成沖銷的電子交易客戶(限自然人(個人戶)及投資公司)，推出手續費0.1%(買賣分開計算)，且最低手收1USD或者10HKD/10RMB起(買賣分開計算)的優惠活動。所謂當日沖銷指就同一標的當日完成買進後反向賣出，或者原有庫存先賣出後當日反向買進。

除此之外，還有新戶進場禮，凡是活動期間內開通富邦證券複委託服務之新戶，或近一年未曾以電子或人工下單海外股票或海外ETF客戶，於活動期間內成交一筆海外股票或海外ETF，免抽獎即贈7-ELEVEN商品卡100元(限量2,000份)，每一ID限領一次。相關優惠及贈品活動條件請參富邦證券官網說明。

更新時間 : 2021-05-04 01:22 GMT+08:00

最受歡迎

最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例　為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣1萬劑AZ自費疫苗】21日開打 台大4月名額已額滿 台北馬偕破千人預約
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光