新北特生蛋糕裝飾大賽 侯友宜：培養特生技能是最好的母親節禮物

新北市今(3)日於新北特殊教育學校辦理「特教傳愛 技藝展能！母親節蛋糕裝飾大賽」活動，由10所高中職集中式特教 班學生組隊參加，侯友宜市長到場與特教學生一同裝飾母親節蛋糕， 並為家長送上「技藝之鑰」，象徵注重培養特教生職業能力， 帶領特教學生們通往未來獨立自主生活的大門。

侯友宜市長表示，新北市重視照顧特教生， 也特別注重培育特教生一技之長，讓孩子有獨立自主的能力。 本市首創全國唯一光復特教職探中心， 提供國中小特教學生進行職業試探體驗。在15所國中開設自辦式技 藝班課程提供特教生參加，培養學生技能及就業能力。另今年也辦理 259場國中職業試探育樂營，提供特教學生優先報名。此外，於1 3所高中職設有集中式特教班共計921位特教生，進行實務、 實作課程，並於高三媒合廠家進行職場實習，培訓孩子就業能力。 將持續致力培育特教生獨立自主，做為家長母親節最好的禮物。

活動由新北特殊教育學校啦啦隊熱烈拉開序幕，並於開幕式後由10 所高中職設有集中式特教班之30位特教生進行母親節蛋糕裝飾大賽 ，展現平日在學校進行餐飲課程之訓練成果。 孩子們在學校上課時從認識材料、工具開始， 並透過實作課程訓練職業能力， 本次競賽讓家長們共同感受孩子成長的軌跡。 今日也特別邀請林口亞昕福朋喜來登飯店主廚、 武藏野の洋菓子甜點師傅擔任評審， 結合業界讓學生更了解職場現況。

照片來源：新北市教育局提供

新北特殊教育學校高三吳世傑學生， 在校內是位受歡迎的唐氏症同學，個性積極活潑，平日喜歡跳舞， 在家會主動完成家事，雖然個子不高但是志氣很高， 他表示今日能和市長互動很開心，他要好好的學技藝， 以後希望能當西點店的助手。 能仁家商洪妙宜組長表示當學生知道要為活動進行表演時， 全班開心大叫，學生在家政課使用不織布做領結， 利用音樂課與體育課認真練習，希望能表達對全天下媽媽的祝福。

教育局表示，特教生認真工作的態度，讓許多職場願意留用， 如去年自鶯歌工商畢業的智能障礙學生小芳(化名)，高二時每周有 4堂學習西點烘焙，高三至百貨連鎖之麵包店實習， 透過老師的指導與店家合作，該生目前已能獨立生活幫忙家計。 而能仁家商畢業3年的智能障礙學生阿惠(化名)， 高三於連鎖賣場烘焙坊實習，學習包裝、整理貨櫃及清潔工作， 現在能製作簡單西點，獨立自主讓家人放心。 期望持續透過課程及實習，讓更多特教生擁有技能專長， 也讓家長們放心。

照片來源：新北市教育局提供