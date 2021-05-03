新北特生蛋糕裝飾大賽 侯友宜：培養特生技能是最好的母親節禮物

照片來源：新北市教育局提供
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新北市今(3)日於新北特殊教育學校辦理「特教傳愛 技藝展能！母親節蛋糕裝飾大賽」活動，由10所高中職集中式特教班學生組隊參加，侯友宜市長到場與特教學生一同裝飾母親節蛋糕，並為家長送上「技藝之鑰」，象徵注重培養特教生職業能力，帶領特教學生們通往未來獨立自主生活的大門。
侯友宜市長表示，新北市重視照顧特教生，也特別注重培育特教生一技之長，讓孩子有獨立自主的能力。本市首創全國唯一光復特教職探中心，提供國中小特教學生進行職業試探體驗。在15所國中開設自辦式技藝班課程提供特教生參加，培養學生技能及就業能力。另今年也辦理259場國中職業試探育樂營，提供特教學生優先報名。此外，於13所高中職設有集中式特教班共計921位特教生，進行實務、實作課程，並於高三媒合廠家進行職場實習，培訓孩子就業能力。將持續致力培育特教生獨立自主，做為家長母親節最好的禮物。
活動由新北特殊教育學校啦啦隊熱烈拉開序幕，並於開幕式後由10所高中職設有集中式特教班之30位特教生進行母親節蛋糕裝飾大賽，展現平日在學校進行餐飲課程之訓練成果。孩子們在學校上課時從認識材料、工具開始，並透過實作課程訓練職業能力，本次競賽讓家長們共同感受孩子成長的軌跡。今日也特別邀請林口亞昕福朋喜來登飯店主廚、武藏野の洋菓子甜點師傅擔任評審，結合業界讓學生更了解職場現況。
照片來源：新北市教育局提供
新北特殊教育學校高三吳世傑學生，在校內是位受歡迎的唐氏症同學，個性積極活潑，平日喜歡跳舞，在家會主動完成家事，雖然個子不高但是志氣很高，他表示今日能和市長互動很開心，他要好好的學技藝，以後希望能當西點店的助手。能仁家商洪妙宜組長表示當學生知道要為活動進行表演時，全班開心大叫，學生在家政課使用不織布做領結，利用音樂課與體育課認真練習，希望能表達對全天下媽媽的祝福。
教育局表示，特教生認真工作的態度，讓許多職場願意留用，如去年自鶯歌工商畢業的智能障礙學生小芳(化名)，高二時每周有4堂學習西點烘焙，高三至百貨連鎖之麵包店實習，透過老師的指導與店家合作，該生目前已能獨立生活幫忙家計。而能仁家商畢業3年的智能障礙學生阿惠(化名)，高三於連鎖賣場烘焙坊實習，學習包裝、整理貨櫃及清潔工作，現在能製作簡單西點，獨立自主讓家人放心。期望持續透過課程及實習，讓更多特教生擁有技能專長，也讓家長們放心。
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