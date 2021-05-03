臺灣證交所：上週外資在集中市場買超187.98億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/4/26~2021/4/29）外資在集中市場總買進金額為4,478.72億元，總賣出金額為4,290.74億元，買超為187.98億元，另統計自2021年年初至4月29日止，外資總買進金額為6兆7,098.88億元，總賣出金額為6兆9,965.96億元，累計賣超為2,867.08億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆6,657.14億元新台幣，占全體上市股票市值的44.11%，較4月23日的23兆3,434.86億元新台幣，增加3,222.28億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：欣興：買進104,467千股，賣出44,906千股，買超59,561千股。

第二名：中鋼：買進222,189千股，賣出180,451千股，買超41,738千股。

第三名：中信金：買進81,043千股，賣出41,429千股，買超39,614千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進95,838千股，賣出225,233千股，賣超129,395千股。

第二名：聯電：買進280,307千股，賣出341,405千股，賣超61,098千股。

第三名：友達：買進334,965千股，賣出382,507千股，賣超47,542千股。