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【自己的字體自己選】微軟5款新字型開放投票 將取代預設字體Calibri

為升級用戶的介面體驗，微軟新預設的5款英文字體拋棄了裝飾襯線，讓文字更加簡潔俐落，也更具現代感。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/03 16:20
微軟將替換掉預設英文字體Calibri，提供5款新字體讓用戶票選。（圖/微軟官網）

微軟將替換掉預設英文字體Calibri，提供5款新字體讓用戶票選。（圖/微軟官網）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）你也看膩了每次開啟 Word 的預設字體Calibri了嗎？微軟近期公布了一項改變字體的消息，提供用戶5種新字型作為取代Calibri的選項，一改14年來的微軟傳統。

微軟在4月底的推特貼文中向用戶喊話道「我們得談談！」並指出使用長達14年的預設字體Calibri將被其它最新字體所取代，希望網友們票選出最喜歡的字型，以做為未來的微軟新預設字體。

微軟也表示，Calibri自從2007年開始，取代了 Times New Roman 成為了微軟的預設英文字體，然而14年後的今天，Calibri 也難逃被時代淘汰的命運，微軟決定更換新的預設字體，為介面體驗帶來新氣象。

微軟的官方公告也顯示，這5種新的文字樣式分別為 Tenorite、Bierstadt、Skeena、Seaford 和 Grandview。根據微軟的文字設計師，這5種字型都屬於無襯線體(sans-serif styles)，也就是拋棄了字體的轉折突起、錐形末端等裝飾襯線，讓文字只剩下主幹，造型因此更加簡潔俐落，也更具現代感。

在接下來的幾個月內，新票選出的字體將加入 Microsoft Office 365 的大家庭，成為這個商業軟體的預設字體。若自己喜歡的字型沒有被選上也無妨，微軟表示，所有候選字體以及原先的Calibri，都會繼續留存在字體選單當中，用戶可以再手動選擇使用。

【自己的字體自己選】微軟5款新字型開放投票 將取代預設字體Calibri將成為微軟系列軟體預設字體的5種候選設計。（圖/微軟Twitter）
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