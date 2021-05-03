（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）鑒於印度第二波疫情持續嚴峻，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中3日下午在記者會宣布，自5月4日凌晨起，凡14天內有印度旅遊史之外籍旅客暫停入境。但此措施不包括國人或持有台灣居留證之人士，入境後均須至集中檢疫所檢疫。

陳時中說明，至於航空公司機組員則是以航空公司的國籍作為分類基準，而非機組員個人國籍。

關於媒體詢問外交部是否要撤僑以及協助旅居印度的僑胞台商及確診者相關情形，外交部說明如下：

◆根據駐印度代表處掌握資訊，有20多位旅居印度的國人確診，其中楊姓國人於5月1日下午不幸病逝，其他確診者仍在居家隔離中，代表處都跟他們維持密切聯繫，掌握最新狀況並提供協助。

◆駐印度代表處日前曾派員前往醫院探視楊姓國人，現在正協助其家屬辦理所需文件證明，全力協助辦理後續相關事宜。

◆我國政府首批援助印度緊急醫療救援物資，包括150台製氧機、500台氧氣鋼瓶，已由華航貨機於5月2日中午運抵德里國際機場，印度民眾對我國友誼與即時協助表示由衷感謝。我國捐贈的醫療物資依印度政府安排，統一由接受外國救援物資的「印度紅十字會」接收。我國也將繼續提供印度迫切需要的救援醫療物資，以協助印度因應疫情。

外交部指出，印度第二波疫情相當嚴峻，最近十幾天以來單日確診病例都超過30萬人，外交部及駐印度代表處、駐清奈辦事處持續密切關注疫情的相關發展，同時跟台商僑民保持密切聯繫，針對僑民及台商的需求提供及時協助。

外交部同時根據印度疫情發展採取滾動式檢討，以便提供最適切的必要服務。台商及僑民如果有安排包機返國需求，外交部及駐印度代表處會全力協助。

外交部依據駐印度代表處評估認為，目前尚沒有撤僑的必要，此外目前也沒有其他國家進行撤僑。但是外交部對於僑民的需求將繼續盡最大力量提供協助，包括隨時更新駐處網站資訊、提供航班訊息、施打疫苗的相關資訊等。自四月底至五月初，一週以來駐處已經協助25位我國僑民搭乘日本航空班機，經東京轉機平安返回台灣。

台灣指揮中心:5月4日凌晨起•14天內有印度旅遊史之外籍旅客暫停入境 外交部：尚無自印度撤僑必要