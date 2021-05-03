〈時評〉「即使在樂園裡也有我」

這幅名為《即使在樂園裡也有我》(ET IN ARCADIA EGO) 的油畫【註1】是巴洛克時期的義大利畫家葛奇諾(Guercino) 於1618-1622年的作品。畫作的場景設定在古希臘時期一個名為ARCADIA (阿卡迪亞)的地區；這地區以寧靜優美的田園風光聞名，故後世常以ARCADIA來作為「樂園」(paradise)的同義字。

畫中有兩個牧人正在看著一個骷髏。自古以來，人們常以骷髏來象徵死亡。這個骷髏的額頭上停著一隻綠頭大蒼蠅，下巴前面還有一隻老鼠，更加襯托出死亡的氣息。放置骷髏的底座側面刻著一行拉丁文：「ET IN ARCADIA EGO.」，意思是「即使在樂園裡也有我。」；一看便知這裡的「我」就是這個象徵死亡的骷髏的自稱。因此，「ET IN ARCADIA EGO.」實際上的意思就是「即使在樂園裡也有死亡。」

古希伯來人的經典《創世記》(Genesis) 裡面也有「即使在樂園裡也有死亡」的概念。根據《創世記》第二章第8節的記載：「耶和華上帝在東方的「伊甸」(Eden) 立了一個園子，把所造的人(亞當)安置在那裏。」在第二章第16-17節又記載：「耶和華上帝吩咐他(亞當)說，園中各樣樹上的果子你可以隨意吃，只是『分別善惡樹』上的果子你不可吃，因為你吃的日子必定死。」也就是說，即使在伊甸園(樂園)裡，本質上就存在著死亡的因子。

德國大文豪歌德(Johann Wolfgang von Göthe)曾經在他的著作《義大利紀行》(Italian Journey)中，將「ET IN ARCADIA EGO」這句話奉為座右銘(motto)。

同樣是德國人的大哲學家尼采(Friedrich Nietzsche) 也曾經將「ET IN ARCADIA EGO」作為他的著作《人就是人》(Human, All Too Human) 之中一個章節的標題。

筆者曾經在今年(2021年) 3月4日在本刊《台灣英文新聞》發表了一篇《時評：一封信的故事》的文章【註2】，其中也提到了「即使在樂園裡也有死亡」(ET IN ARCADIA EGO) 這句話。記得當時馬上有讀者來信詢問，這句話放在「時評」(時事評論)裡究竟是在評論什麼「時事」。

說真的，在過去這一年多以來，台灣對抗武漢肺炎的成績居於全球領先地位，台灣的晶片及許多高科技產業睥睨全球，台灣的國際處境也有大幅改善；當全世界正飽受疫情威脅、經濟停滯不前之際，台灣雖然稱不上是個理想的「烏托邦」(Utopia)，但至少與當今世界上絕大多數國家地區相比，我們台灣可稱得上是一片樂土。在此情況下，我一時也想不出有什麼「死亡的陰影」會在台灣橫空出現。

孰料大約一個月之後的4月2日上午，台鐵列車「太魯閣號」在北迴線清水隧道北端出口處發生重大交通事故，造成車上498名乘客當中，49人死亡，247人輕重傷的慘劇。這件慘劇直接暴露出台鐵長久以來內部的組織、經營、管理等各方面諸多問題與缺失。這些問題與缺失若不儘快解決，類似的慘劇必然會一再重演；這絕非國人所樂見的。

我們衷心期盼－－不……應該說：我們強烈要求－－為政者務必師法歌德(Göthe)，將「ET IN ARCADIA EGO」(即使在樂園裡也有死亡) 這句箴言奉為座右銘(motto)，任何施政都要時時刻刻戰戰兢兢，如臨深淵如履薄冰；因為稍有鬆懈，樂園裡潛伏的死亡陰影就會隨時橫空出現。【註3】

【註1】本圖之網址：https://en.wikipedia.org/wiki/Et_in_Arcadia_ego_(Guercino)#/media/File:Et-in-Arcadia-ego.jpg

【註2】拙作《時評：一封信的故事》

【註3】今年(2021年) 4月21日，印尼的一艘柴電動力潛艇「南伽拉號」(KRI Nanggala)於峇里島北方海域進行演習時，突然在深海中失聯。搜救三天後證實已經斷成三截沉入海底，艦上53人全部罹難。

今年(2021年) 4月24日晚間，伊拉克首都巴格達的一家收容武漢肺炎患者的醫院突然發生大火，據了解是由治療病患所使用的氧氣桶發生爆炸所引起的，造成至少82人死亡，110人輕重傷。