【華航諾富特案 共26人染疫】5/3華航諾富特外包商、印尼機師女兒確診

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增2例本土和6例境外移入武漢肺炎（COVID-19）確定病例，本土個案中，有1例為華航諾富特防疫飯店之外包商工作人員(案1145)，另1例為澳洲檢出陽性機師之女兒(案1146)。

案1136足跡更新！曾去樂華夜市、家樂福中和店 搭過57、262等輛公車



指揮中心表示，案1145為本國籍40多歲男性，為華航諾富特飯店的外包商工作人員，主要負責飯店內部整修之工作，今(2021)年4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)。已初步掌握個案接觸者23人，其中20人列居家隔離、3人列自我健康監測；個案可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。



指揮中心進一步指出，已掌握4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共74人，皆列為居家隔離對象。截至目前已採檢核酸57人，其中43人陰性、1人陽性(案1145)、13人檢驗中，尚有17人待採檢；已採檢血清抗體33人，皆檢驗中，尚有41人待採檢。



指揮中心表示，案1146為印尼籍10多歲女性，為澳洲檢出陽性機師、案1090及案1111之同住家人，近期無出國史，4月21日匡列為居家隔離接觸者並進行採檢，結果為陰性；個案於4月30日出現身體微熱、流鼻水、喉嚨不適等情形，因自覺症狀輕微故未回報，衛生單位考量個案之其他家人皆已確診，為求慎重，於5月2日再次安排採檢，並於今日確診(Ct值19)。由於個案4月21日已被匡列為居家隔離者，可傳染期未與他人接觸，故無匡列接觸者。

根據中央流行疫情指揮中心最新統計，截至3日為止，華航諾富特案累積26病例，包含10名華航機師（含澳洲確診機師）、4名飯店員工染疫、1名飯店之外包人員、6起家庭群聚（11名家人確診）



另外，今日新增6例境外移入確定病例，自荷蘭(案1139、案1140)、印尼(案1141至案1143)及烏茲別克(案1144)入境。



指揮中心指出，案1139為荷蘭籍40多歲男性船員，今(2021)年4月10日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月25日檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，5月1日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值29；住院後採檢Ct值33，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。個案在臺期間並無症狀，已掌握同車接觸者12人，均有適當防護，列自我健康監測對象。



指揮中心表示，案1140為30多歲荷蘭籍男性船員，今年4月8日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；4月23日檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，5月1日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值33)。個案在臺期間並無症狀，已掌握接觸者32人，均有適當防護，列自我健康監測對象。



指揮中心指出，案1141至案1143均為印尼籍男性漁工，年齡介於10多歲至40多歲，今年4月19日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，5月2日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。3名個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。



指揮中心表示，案1144為本國籍20多歲女性，今年4月21日前往烏茲別克工作，4月27日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後返家進行檢疫；4月28日起陸續出現頭痛、發燒及噁心症狀，4月30日因症狀未改善，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值28)。已掌握接觸者3人，皆列居家隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,145例確診，分別為1,003例境外移入，94例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,058人解除隔離、75人住院隔離中。

華航諾富特24人確診 陳時中承認：諾富特疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中

【華航機師疫情延燒】4/29各增1例諾富特飯店主管、華航機師和家屬確診

華航群聚破口找到了？諾富特飯店1位主管染疫 6華航染疫機師曾住過

【華航機師疫情擴大】新北林口康橋學校2生抗體陽性 侯友宜：全校停課至5月5號