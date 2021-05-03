【總統文化獎】致敬台灣文化協會成立百年　總召集人副總統賴清德：展現台灣價值及文化主體性

第11屆總統文化獎今(3)日起開放徵件，賴副總統出任總召集人(圖/文化總會) 第11屆總統文化獎今(3)日起開放徵件，賴副總統出任總召集人(圖/文化總會)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)第11屆總統文化獎今(3)日起開放徵件，總召集人副總統賴清德表示，今年正逢台灣文化協會成立一百年，成為重新思考下個百年台灣文化發展各種可能性的時刻。

文化總會今（3）日舉行「第11屆總統文化獎」徵選活動起跑公佈記者會，正式邁入下一個10年，今年以「閃耀世界，自由之光」為主題，5 個重要獎項包括文化耕耘獎、在地希望獎、人道奉獻獎、青年創意獎、社會改革獎。

總召及人賴副總統提到，今年正逢台灣文化協會成立一百年，亦是回顧過去百年台灣文化脈絡，並重新思考下個百年台灣文化發展各種可能性的時刻，他呼籲全民踴躍參與，讓總統文化獎發揮最大的價值。

賴清德表示，台灣文化在台灣民主與自由的基礎上不斷傳承創新，既有創造力又有開放性，這也是台灣主體價值的最大優勢，期待透過總統文化獎讓台灣文化發展持續往前行，讓台灣成為世界的自由之光。

賴副總統認為，不應該只侷限在藝文創作，總統文化獎要能夠展現台灣價值，呈現台灣文化的主體性，這是另一層更深的意義。

「文化耕耘獎」召集人朱宗慶表示，歷屆總統文化獎得獎人深耕常民文化，並將藝術文化教育擴大到國際社會，展現台灣藝術文化堅強的實力。而文化耕耘獎包含文學、音樂、美術視聽、建築、展演 藝術領域等，在這個領域中有很多辛勤的創作者、積極的專業推動者，以及社會關懷、人文啟蒙者，他歡迎大家踴躍推薦、報名。

「青年創意獎」召集人唐鳳表示，如果要對創意獎下個定義，那就是「難以歸類」，他引用上一屆「青年創意獎」得主豪華朗機工的一句話「藝術的目的不是去重現一個現實，而是用相同的強度創造新的現實」。

唐鳳進一步表示，自成一格也是創意獎的重點，屆時將採用平方投票法，看報名者跨界融合貫通的能力，期待讓評審驚艷「原來這樣也可以！」

「社會改革獎」召集人尤美女表示，改革是社會進步的動力，台灣能在國際揚名 就是民間團體多年來共同努力，讓台灣不只在防疫傲視國際，且自由、法治、人權亦是國際典範，同時台灣是亞洲第一個同婚合法化的國家，這些都是台灣百年來共同的腳印。而社會改革獎就是向過去在社會改革上努力的團體或個人致上最大的敬意，此外，也召喚出更多年輕人投入，站在前任的肩膀上繼續往前走。

「第11屆總統文化獎」徵選自5月3日起至7月2日止，報名資格不限國籍、性別以及年齡，唯在「青年創意獎」參選資格年齡以1981年1月1日後（含）出生者為限。此外，每人、每個團體以報名一個獎項為限，預計9月初公布得獎名單，10月份舉辦頒獎典禮，每位得獎者將頒發獎金新台幣壹佰萬元、得獎證書及獎座。

詳情請前往官網查詢