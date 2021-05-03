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保存台灣母語之美　首屆蔣渭水台語漢詩吟唱賽開跑

「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」即日起開跑，廣邀合於參賽資格的全國高中職學生參加，首獎得主將可獲得20萬元的獎學金。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－記者
2021/05/03 12:36
立法院長游錫堃(左7)、文化部長李永得(左6)、義美文教基金會執行董事高志明(左5)和所有的貴賓合照。

立法院長游錫堃(左7)、文化部長李永得(左6)、義美文教基金會執行董事高志明(左5)和所有的貴賓合照。 (來源 台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）今(2021)年適逢「台灣文化協會」成立100週年，立法院長游錫堃今(3)日表示，全球70億人口，台灣擁有最有底蘊、最珍貴的瑰寶 台語，這個語言正在逐漸消失中，台灣要珍惜它，他並宣布首屆「蔣渭水台語漢詩吟唱賽」正式開跑。

漢詩沒有古詩詞幾千年的歷史，然而百年創作的漢詩至今還存在，游鍚堃認為，漢語吟唱是一種吟唱藝術、它能豐富文學修養，最重要的事是傳承台語，因為台語漢詩吟唱是傳承當時吟唱的語言，因此更應該保存它。

△立法院長游錫堃吟唱《楓橋夜泊》。(影片由Taiwan News 拍攝)

文化部長李永得表示，吟唱具有四個功能性，它非常的文學、非常的音樂、非常的表演藝術，最重要的事，它呈現語言之美。所以透過這樣的方式，讓國人尤其是年青人，達到語言傳承。

無論是台語、客語還是原住民語的母語流失仍然嚴重，李永得期許，在不增加學生的負擔下，待將來吟唱成風氣之後，各地可以用不同的方式呈現漢詩和吟唱方式。

義美文教基金會執行董事高志明分享，30多年前，義美推出冰棒時，拍了第一支全客語的綠豆冰棒影片，他並期許，第二屆能開辦客語漢詞吟唱比賽。對於為何提倡保存母語，完整致詞影片如下：

△義美文教基金會執行董事高志明致詞。(影片由Taiwan News 拍攝)

主辦單位表示，今年適逢「台灣文化協會」成立100週年，為強化台語傳承、提升文學修養、推廣吟唱藝術，增進我國使用本土語言風氣，由義美文教基金會主辦、信民協會執行的「2021蔣渭水台語漢詩吟唱賽」即日起開跑，廣邀合於參賽資格的全國高中職學生參加，首獎得主將可獲得20萬元的獎學金。

△莊岳璘同學朗讀《錦瑟》。(影片由Taiwan News 拍攝)

比賽分初賽﹑複賽﹑決賽三個階段進行。初賽自5月3日至7月30日受理報名，從中優選30名，參加9月4日於雲林百年庭園三秀園舉行的複賽。複賽前20名進入決賽，10月2日決賽在公視臺語台攝影棚舉行，並於10月16日在立法院舉行頒獎典禮。

台語漢詩吟唱老師示範帶公布於youtube網站(搜尋關鍵字：蔣渭水台語漢詩吟唱賽)。詳細比賽辦法請上活動官網查詢，網址：https://kwstcpc.com

△洪世謀老師吟唱《客至》。(影片由Taiwan News 拍攝)
蔣渭水
台語
漢詩吟唱

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