宜蘭力麗威斯汀 X 棲蘭/明池馬告生態園區

力麗集團飯店事業旗下關係企業飯店攜手合作，推出「宜蘭力麗威斯汀+棲蘭/明池山莊1+1住房專案」。即日起至六月三十日止，專案優惠價只要NT$15,500元起，入住有台灣阿爾卑斯山秘境美景的「棲蘭/明池山莊」，帶您探索全亞洲最大檜木聚落，感受千年神木與芬多精的洗禮，及宜蘭頂級國際溫泉渡假酒店「宜蘭力麗威斯汀」，品嘗每日自助式早餐及晚餐，享受員山頂級碳酸美人湯及天夢之床的溫柔滋潤。到森林深呼吸加上美人溫泉的療育，不出國也能盡享不同的台灣深度渡假魅力。

宜蘭悠閒的生活步調總是能夠讓旅人們放下忙碌、享受緩慢，成為心中最嚮往的世外桃源之一。宜蘭的綠世界存在獨特的原始魅力，在一步一履間讓旅人盡情的深入原野山林，玩轉夢幻迷霧森林。宜蘭力麗威斯汀攜手關係企業，位於宜蘭馬告的棲蘭山莊及明池山莊，「宜蘭力麗威斯汀+棲蘭/明池山莊1+1住房專案」，不僅不需要連續入住，還可以自由安排自己的行程。從田野平原到溪水山林一路向上的宜蘭的秘境山旅，串起整條蘭陽溪生態旅遊線，接續踏上台灣的脊梁山脈，走訪宜蘭最純淨水的故鄉，緩慢悠閒的步調探索蘭陽的春夏生態之美。

宜蘭力麗馬告生態園區涵蓋明池山莊、棲蘭山莊及神木園區，高山景致讓旅人每每流連忘返。明池山莊位於海拔1150-1700公尺間，湖畔景致醉人，雲霧繚繞中如夢似幻的湖光山色，一年四季皆有不同韻味，除了多元的動植物生態樣貌，園區內有唐式庭園造景可供遊客靜坐冥想、沉澱心靈。棲蘭山莊周邊山巒疊翠，風光明媚，遊客可就近於小泰山步道享受芬多精洗禮，感受林間的清新涼意，或恣意欣賞蘭陽溪的壯闊。

位於脊梁山脈上的棲蘭神木園區具有「全亞洲最大檜木神木聚落」之稱，近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏高聳矗立，其中有51棵神木是以古聖賢之名來命名，富饒意味，吸引無數海內外旅客不辭千里慕名而來，遊客可依喜好與體力選擇遊程，進行一場豐富的自然森林饗宴。

入住宜蘭力麗威斯汀，享受酒店獨有的威斯汀天夢之床的舒眠體驗。酒店提供多種客房、套房及別墅房型，當您在享受山上生態洗禮與豐沛的森林浴後，最適合來到飯店進行一場碳酸氫鈉溫泉浴，洗去身上的疲憊，使身心煥然一新。13坪大的客房內提供全套白茶蘆薈沐浴用品、舒適的溫泉湯池外，每房皆提供免費mini bar、濃縮膠囊咖啡，同時可享宜蘭火車站或轉運站免費接駁及免費停車，讓您走訪員山放鬆心情享受清新空氣，不必擔憂交通即可體驗田園慢活，欣賞戶外原野風光。

即日起至6月30日推出「宜蘭力麗威斯汀+棲蘭/明池山莊1+1住房專案」，三天兩夜雙人只要NT$15,500元起。入住擁有無敵山林景觀的棲蘭或明池山莊原野雙人房，提供雙人精緻晚餐套餐及翌日早餐，並由專業老師帶隊帶領您進入神木園園區，探索台灣阿爾卑斯山迷霧森林。

另一晚入住宜蘭力麗威斯汀豪華/精選客房，住宿期間享雙人知味西餐廳自助式早餐及晚餐外，再贈送春夏必備的威斯汀水壺+運動毛巾組。三天兩夜的宜蘭深度山旅假期，絕對是充滿期待與優質的雙享受。專案每日限量提供。詳細內容請查訂房官網查詢: https://reurl.cc/o93y75 或洽詢酒店訂房組 : 03-9232111分機1。

