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你快樂所以我快樂　母親節聚餐就到台北大直英迪格

中式桌菜6人起桌13,800元 西式套餐每位1,880元起

By 台灣英文新聞
2021/05/03 11:59
你快樂所以我快樂　母親節聚餐就到台北大直英迪格
你快樂所以我快樂　母親節聚餐就到台北大直英迪格
你快樂所以我快樂　母親節聚餐就到台北大直英迪格

母親節即將到來，台北大直英迪格酒店館內餐廳T.R Bar & Kitchen自4月30日（五）至５月９日（日）止，期間限定推出適合小家庭的中式團圓餐，每桌6位售價13,800+10%；5月7至９日止，亦推出每位1,880+10%起的西式套餐，滿足媽媽不同的口味偏好，讓所有賓客都能享受一個「媽媽快樂我也快樂」的佳節，更多詳情可致電02-3518-7778由專人服務。

習慣中式圓桌氛圍的賓客，T.R Bar & Kitchen於今（2021）年母親節推出的桌菜，以集結炙燒烏魚子、冰梅番茄、麻香鮮鮑魚、蔥香水晶雞與金沙美人腿的「英迪格五小碟」揭開大餐序曲。接著，由鵝肝松露蒸龍蝦這道可以同時感受松露香氣、肥美鵝肝與Q彈龍蝦等多重感官體驗的料理，為母親帶來第一波驚喜之後，再請媽媽輕輕啜飲一口黨蔘仙草竹絲雞湯，讓雞湯的滑順與雞肉的軟嫩，伴隨子女的孝心一同入喉，暖身又窩心。

緊接著，讓口感軟滑富含膠質的翡翠花菇燒虎掌、香氣誘人的麻油腰花炭烤松阪豬雙拼，以及滋味辛辣鮮美的滿堂紅剁椒海青斑、蒲燒鰻魚焗珍珠飯和葡汁海皇焗娃娃菜輪番上陣，將母親不同面向的風貌發想為各色料理，箇中滋味入口，也是一番食趣。

不讓中式桌菜專美於前，T.R Bar & Kitchen也獻上了西式套餐的選擇：先以帝王蟹肉佐番茄慕斯與酪梨醬打頭陣，口感融合蟹肉的鮮美、番茄的酸甜與酪梨的濃郁，風情萬種一口盡現；接著獻上時令多汁白蘆筍佐特製越光米脆餅搭配荷蘭醬，在口中勾勒樸實的田園景緻。

湯品可選擇經典法式洋蔥湯或添加霸王花（night blooming cereus）熬煮的法式牛肉清湯；前者濃郁後者清甜，建議各點一碗一同分享，感受兩者帶來的不同風情。同時，廚藝團隊將膠質豐富肉質細膩的紅條石斑，搭配味道清新且帶有淡淡茴香與甘草氣息的山蘿蔔葉，配上海洋氣息豐美的蛤蜊布列塔尼漁夫醬，呈現讓人驚喜的脫俗口感。

主菜除了可以單選由台東池上越光米、法國牛肝蕈菇高湯、雞湯、鴻喜菇、帕瑪森起司，與皮酥肉嫩的煎烤無骨雞翅等多樣食材建構道地義式風情的T.R Bar & Kitchen招牌無骨雞翅燉飯（套餐價每位1,880+10%）之外，凡加價500或1,000元，便可立即升級為「無骨雞翅燉飯加伊比利豬上蓋肉佐西班牙紅椒堅果醬」（套餐價每位2,380+10%）或「無骨雞翅燉飯加威靈頓牛排」（套餐價每位2,880+10%）的母親節微奢華雙主菜組合。同時，只要點購母親節套餐，餐期間便能無限暢飲聖沛黎洛天然氣泡礦泉水或普娜天然礦泉水，好菜配好水，更顯其美味。

歡迎加入台北大直英迪格酒店臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/8y8WNd）或Instagram（https://reurl.cc/1gq23G）掌握更多住房餐飲相關訊息；詢問住房相關可致電02-3518-724／7727，餐飲相關可致電02-3518-7778，皆有專人為您服務。

更新時間 : 2021-05-03 17:26 GMT+08:00

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