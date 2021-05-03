和逸、慕軒飯店推「2021謝師宴專屬優惠」

驪歌響起，畢業季將至，國泰飯店觀光事業旗下全台和逸飯店與慕軒飯店，為今年謝師宴量身打造出多項優惠，從北到南各飯店提供精緻中式桌菜、或異國自助百匯吃到飽每位最低460元起。趕緊把握師生美好相聚時光，歡慶畢業生邁向下一段人生旅程！

台北│ GUSTOSO星級謝師宴享用異國料理自助吧

連續三年獲得台北米其林指南推薦的慕軒飯店， GUSTOSO義大利餐廳以舒適用餐空間與多樣化菜色，堪稱謝師宴的最佳場所！規劃將於2021年5月1日至8月31日推出「謝師感恩派對」平日每位700元+10%和假日每位900元+10%，可品嘗到主廚特製的爐烤肋眼牛排、紅酒燉羔羊、白酒奶油焗海鱸等二十幾種歐陸自助百匯料理。餐廳還免費供應接待桌、指引海報、麥克風及投影設備，平日訂席滿40人、假日滿50人即享包場服務，達到揪團人數免費招待指定客數及無酒精特調雞尾酒，為師生們創造難忘的美好回憶。洽詢專線02-7726-9099

台北│ THE Lounge今年首度推出謝師自助百匯

位處台北商業核心地段的和逸飯店‧台北民生館及台北忠孝館，2樓THE Lounge將於2021年5月1日至8月31日推出「謝師饗宴」豐盛自助百匯，不分平假日午晚間時段，每位600元+10%和1,000元+10%雙價位選擇(30人成行)，嚴選優質食材提供沙拉冷盤、湯品、現切牛排、鮮蝦淡菜海鮮吧，以及德國豬腳、炭烤雞腿排、麻辣茜雲鱸魚等多種現烹美饌和飲品甜點。洽詢專線：和逸飯店‧台北民生館02-7706-3399、和逸飯店‧台北忠孝館02-7725-3399

桃園│ COZZI Blu中西式美饌共創歡樂畢業回憶

準畢業生們注意啦！選擇COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，以最海派的謝師宴，向諄諄教導的師長們與青春回憶致敬。館內２樓以海邊碼頭氛圍打造的Cozzi Market逸．市集推出「超值謝師宴專案」，即日起至5月31日前付訂享9折優惠，用餐滿10人再享1位教師免費。另外，3樓宴會廳也推出「2021和逸謝師宴專案」即日起至2021年8月31日止，西式自助餐每位只要780元+10%起，無限享用美味豐盛的多國料理；中式桌菜每位880元+10%起，在各奔前途前一起吃個團圓桌菜，共同創造專屬的歡樂回憶。

COZZI Blu和逸飯店，桃園館位在桃園高鐵站，鄰近華泰名品城、新光影城及Xpark水族館，一站式的娛樂商圈讓這值得紀念的一天更多樣豐富。趕快呼叫2021畢業班，COZZI Blu為您貼心規劃前所未有的謝師宴派對，師生共享與眾不同的歡慶體驗。洽詢專線03-273-7688

台南│ Cozzi KITCHÉN歡慶畢業為您貼心客製謝師饗宴

位於台南市中西區的和逸飯店‧台南西門館，以全台唯一卡通頻道主題食宿受到各年齡層旅客喜愛。因應畢業季到來，飯店4樓Cozzi KITCHÉN餐廳，於2021年5月1日至7月31日期間特別推出謝師宴活動，無論是中式桌菜、西式自助百匯皆可依需求客製，中式桌菜每桌8,000元+10%起，西式半/全自助餐每位600元+10%起，提前預定享優惠，一起體驗歡樂氛圍享受佳餚。洽詢專線06-702-6699

高雄│ Cozzi THE Roof西式中式佳餚搭配30樓高空海灣美景

和逸飯店‧高雄中山館30樓高空美景餐廳Cozzi THE Roof，將於2021年5月1日至6月30日止，特別推出「謝師饗宴」每位460元+10%享西式海陸主餐，搭配現場精緻冷盤、風味熱食、甜點、冰淇淋等輕食沙拉吧美食吃到飽，滿20人再招待1位師長免費用餐；還有超澎湃的中式桌菜可選擇，每桌8,000元+10%起，讓師生們享受超值美味的歡樂食光。洽詢專線07-975-6677