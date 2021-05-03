理想大地榮獲觀光局肯定 奪「自行車友善旅宿」人氣獎

自行車旅遊風氣盛行，理想大地渡假飯店也以貼心完善的自行車旅遊規劃吸引旅客，推出【乘風漫騎單車假期】住房優惠，倍受肯定，並於昨(28日)獲頒觀光局推動「自行車友善旅宿人氣票選」最高人氣獎。

此次觀光局推動的票選活動競爭激烈，共計608家自行車友善旅宿參與，為期10天的票選活動，投票人次近9萬人，分別於北中南東離島選出特色旅宿，其中理想大地於東部人氣票選獲極大迴響，奪得5,372票，與第1名票數相差僅71票，觀光局特地頒發人氣獎給予肯定。

為響應觀光局「2021自行車旅遊年」，理想大地於今年3月1日起推出【乘風漫騎單車假期】住房優惠，受到許多旅客的喜愛。理想大地副總經理白清芬表示，飯店除打造自行車友善空間，優化服務內容，更祭出完善的配套，讓旅客深度領略花東之美。

服務內容包括房內設置自行車架或專屬停車位，以及20公里的友善騎車導覽路線，不但可深度領略東台灣之美，還有外帶能量早餐盒、保母車隨車補給能量飲及小點心，並且貼心提供2小時延遲退房，騎乘完還能使用舒壓海鹽沐浴，讓一整天充滿健康又有活力。預約住房請洽03-8656688。詳參理想大地渡假飯店網站https://www.plcresort.com.tw/zh_TW