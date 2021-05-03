Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

理想大地榮獲觀光局肯定 奪「自行車友善旅宿」人氣獎

By 台灣英文新聞
2021/05/03 11:52
理想大地榮獲觀光局肯定 奪「自行車友善旅宿」人氣獎
理想大地榮獲觀光局肯定 奪「自行車友善旅宿」人氣獎

自行車旅遊風氣盛行，理想大地渡假飯店也以貼心完善的自行車旅遊規劃吸引旅客，推出【乘風漫騎單車假期】住房優惠，倍受肯定，並於昨(28日)獲頒觀光局推動「自行車友善旅宿人氣票選」最高人氣獎。

此次觀光局推動的票選活動競爭激烈，共計608家自行車友善旅宿參與，為期10天的票選活動，投票人次近9萬人，分別於北中南東離島選出特色旅宿，其中理想大地於東部人氣票選獲極大迴響，奪得5,372票，與第1名票數相差僅71票，觀光局特地頒發人氣獎給予肯定。

為響應觀光局「2021自行車旅遊年」，理想大地於今年3月1日起推出【乘風漫騎單車假期】住房優惠，受到許多旅客的喜愛。理想大地副總經理白清芬表示，飯店除打造自行車友善空間，優化服務內容，更祭出完善的配套，讓旅客深度領略花東之美。

服務內容包括房內設置自行車架或專屬停車位，以及20公里的友善騎車導覽路線，不但可深度領略東台灣之美，還有外帶能量早餐盒、保母車隨車補給能量飲及小點心，並且貼心提供2小時延遲退房，騎乘完還能使用舒壓海鹽沐浴，讓一整天充滿健康又有活力。預約住房請洽03-8656688。詳參理想大地渡假飯店網站https://www.plcresort.com.tw/zh_TW

更新時間 : 2021-05-03 17:25 GMT+08:00

最受歡迎

最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【更新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
【更新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光