愛您不是兩三天 多人合餐外帶服務樣樣有

五月份的重頭戲「母親節」即將來臨，台北福華以「愛妳不是兩三天」為主題，中庭「彩虹座」則推出豪華自助餐美饌，4/30至5/30午、晚餐四人同行，媽媽就由我們來招待，並有廣式片烤乳豬及現切牛肋排及蒐羅各式東南亞經典菜色，此外，看好小家庭宅商機，台北福華提供「合菜餐點輕鬆帶著走」服務，凡五月平日時段消費，絕對讓您省荷包！

蓬萊邨台菜料理則精心獻上「蓬萊團聚宴」每桌6位5,888元，宴會廳包廂推出「寵愛女王心滿意足饗宴」提供每桌6人9,000元、每桌10人13,800元，江南春江浙料理獻上「愛媽媽合家歡餐」4人只要2,500元，預定包廂「養顏美容孝親宴」每桌10人17,800元加贈果汁無限暢飲及8吋母親節蛋糕，外帶內用通通有，服務絕對不打折，輕鬆與媽咪共享溫馨聚餐時光。

首先，「蓬萊邨」台菜餐廳，主廚王永宗特選出母親節單點菜單，拿手絕活妙製的軟煎溜肉、地瓜稀飯，簡單的食材，需要精湛的烹調技術與對料理的諸多堅持。在大魚大肉不稀奇的時代，享受精緻古樸的古早台味，精心獻上「蓬萊團聚宴」每桌6位5,888元、「蓬萊闔歡宴」每桌10位12,800元，其中有虎掌燴烏參、蹄膀麵線更是刷嘴，金錢蝦餅一口咬下絕對讓您意猶未盡，經典老菜翡翠魚肫、干貝西魯羹及酒家菜蓮花肚湯，讓長輩回味老菜好滋味。

喜愛經典江浙菜色的家庭，「江南春」主廚劉宜嘉以精準火候烹調的紅燒肉脆烏參、砂鍋粉絲大蝦、紹興醉雞等名菜，單點桌菜多樣選擇，品嘗正宗傳統的深厚廚藝，多年經驗老到的廚師，端上桌的珍餚美饌，絕對能滿足長輩們挑剔的味蕾。「愛媽媽合家歡餐」像是東方不敗雞紹興醉雞、蒜燒花膠、砂鍋獅子頭，三絲蒸鮮魚、彩椒鮮蝦仁、主菜櫻花蝦炒飯，「養顏美容孝親宴」10人包廂桌菜17,800元，可享果汁無限暢飲及8吋母親節蛋糕乙個，精湛的料理手法表露無遺，溫暖滋味滿足每一張挑剔的嘴。

港點著名的「珍珠坊」周一至周五晚餐限定的粵菜港點任您選，每人只要800元，恣意混搭64道精選港點，讓您大飽口福，更深受消費者喜愛。而宴會廳於4/30至5/30推出「寵愛女王心滿意足饗宴」主打廣東粵菜佳餚，招牌五福大拼盤、碧綠鮮干貝、蒜香蒸大蝦、珍貝扒時蔬、烏參猴菇牛腩、主廚秘製當紅脆皮雞，海鮮端出清蒸山泉鱸、鮮蚵海皇羹，點心是蜜汁叉燒酥、杏福珍珠露提供6人桌菜9000元，10人桌菜13,800元，再送6吋母親節蛋糕乙個。

另外，為表達孝心，精品蛋糕不可少，以母親溫柔形象為發想，點心坊設計出兩款母親節限定蛋糕及生乳捲。「共行」養生高纖雜糧蛋糕，高纖雜糧為主體，內夾一層榛果米漿奶油搭上堅果香餡，外層抹上北海道鮮奶油製作的黑芝麻鮮奶油，以黑白芝麻巧克力點綴。「初心」

紅絲絨巧克力蛋糕，鳳梨紅石榴果凍慕斯層次堆疊、佐以椰子巧克力和椰奶輕慕斯，最後由法國白巧克力收尾，口感從重到輕，層層遞進，享受蛋糕又能兼顧養生，健康美味不負擔，媽媽心花朵朵開。五月滿滿愛意只為感謝辛勞的母親，畫下溫馨完美的句點。

訂位請洽：02-2700-2323轉各餐廳。