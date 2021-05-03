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欣葉講究好粽遇上講究好豬 在地好食材 成就經典粽

By 台灣英文新聞
2021/05/03 11:47
欣葉講究好粽遇上講究好豬 在地好食材 成就經典粽

冠軍粽有多講究？以台菜起家的欣葉餐廳，招牌噴香的干貝滷肉粽20年來始終保有好口碑，端午檔期總是一袋難求，近年更四度獲得媒體評比台灣粽冠軍；甜鹹粽組合的欣葉端午粽禮，在食材選擇上呈現了台灣好山好水的農作畜牧與職人精神，除了宜蘭的蔥、桔餅、金勾蝦，雲林的糯米、小蒜仁、花生，嘉義的菜脯，台南的桂圓肉，萬丹的紅豆與台東的冬瓜條，欣葉今年更精進優化，以可溯源履歷，從屠宰、分切到配送，全程冷鏈保鮮的台灣精品豬肉「究好豬」(祝為滷肉食材，透明可溯源的農食鏈，與欣葉台菜近年來為控管品質與精進風味，於中央工廠自己炒料、包粽、製醬，有著一樣的堅持，美味加上安心的組合，期望讓消費者一入口「吃了究懂」。

欣葉講究選料與用心烹調，讓粽禮不僅袋袋相傳，也是許多家庭代代相傳、每逢端午餐桌必備的一味；禮袋8入含5鹹粽與3甜粽，招牌「干貝滷肉粽」餡料貌似樸實滋味卻讓人驚艷，滷肉香干貝魷魚鮮，米飯更是粒粒可口；搭配的「金桔紅豆粽」延伸自傳統酒席中甜點概念，清甜芬芳、常溫更是Q彈討喜，每袋還附上欣葉董事長配方、以蔬菜自製的蔬菜甜辣醬。

欣葉餐廳強調多年來無論是粽子或沾醬，始終維持著精選天然食材，傳承欣葉老師傅黃金比例的配方，一道道工序限量製作，以維持堅守多年的好品質，每袋NT$990元，附贈自製蔬菜醬及時尚保冷袋，限量銷售的產品需提貨前三日訂購，5/28前還可享NT$910元的優惠價。

更新時間 : 2021-05-03 17:25 GMT+08:00

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