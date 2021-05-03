輕熟女「女聲」變「男聲」　竟是肢端肥大症惹禍！

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名現年約三十歲的輕熟女，近期發現聲音逐漸低沉，且手指似乎愈發腫大，已 訂製好的婚戒也戴不下，甚至出現複視情況，該患者意識到不對勁，於是到新陳 代謝科求診，才發現是罕見的肢端肥大症。

林口長庚紀念醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師陳怡文醫師指出，該病患初診時， 血壓值很高，每天須靠三種藥物才能控制，經進一步診斷後發現，該病患不僅因腦下垂體腫瘤壓迫到視神經，確診罹患肢端肥大症，且甲狀腺也發現有乳突癌， 經多種治療後目前使用新型長效注射凝膠劑，仍持續追蹤控制中。陳怡文醫師說道，「過去治療都只單純認為是高血壓的問題，而忽略上述症狀也可能是肢端肥大症引起的共病。」

外觀面容改變要當心！ 肢端肥大症共病多

陳怡文醫師表示，肢端肥大症起因於體內生長激素分泌過多，男女比約 1：1， 發病年齡以 40～50 歲最多，會令患者的外觀產生改變，如額頭變寬變高、顴骨 變高、鼻子變大、嘴唇增厚、舌頭變大、戽斗；也有人因肢端肥大症導致聲音低沉、經常性頭痛、呼吸困難、視野變窄、陽痿、過早停經等現象。「臨床上常見 病患抱怨婚戒戴不下、鞋子越穿越大、甚至連安全帽都戴不了。」但由於疾病進 程緩慢，平均需 5 至 7 年才可察覺，除非身邊親友提醒，否則不太容易發現自己 外貌出現變化。

陳怡文醫師分析，由於確診通常都已經是罹病後數年，許多病患也同時合併高血 壓、糖尿病、心血管疾病、關節炎等疾病，也有些人是因其他共病症就醫，不見 得會立刻發現是肢端肥大症引起。患者若延誤就醫，又未經適當治療，通常預後 較差，據統計平均壽命比常人約減少 10 年左右，「研究發現，由於生長激素會刺 激體內器官細胞的生長，如大腸癌、甲狀腺癌等的發生機率也較一般人高。」

獲健保新型長效注射凝膠劑 高便利性低疼痛感助提升患者生活品質

陳怡文醫師解釋，肢端肥大症的治療原則為：若允許開刀者，會建議以開刀治療。 若手術後仍無法緩解或無法接受手術治療的患者，則以施打體抑素類似物藥物並視情況輔以放射線治療，「藥物治療通常是以長效型為主，目前已有獲健保之新 型長效注射凝膠劑可使用，對於無法經常往返醫院的病患，無疑是一大福音。」

新型長效注射凝膠劑不僅使用便利性高且疼痛感較低，經專業醫療人員指導後， 病患甚至可在家由親友或自行完成注射，大幅提升日常生活品質，陳怡文醫師分享，「臨床有護理師回饋，該針劑的設計相當人性化，好推針、也容易施打。」

陳怡文醫師補充，該病患因腫瘤過大，開刀後仍無法完全緩解，後續接受放射線治療與藥物治療，近年新冠疫情爆發，該病患不希望頻繁進出醫院，在醫師建議下目前使用新型長效注射凝膠劑，病況目前在持續觀察中。

陳怡文醫師建議，疫情期間若病患不希望頻繁進出醫院，新型長效注射凝膠劑則提供另一種新的治療選擇。陳怡文醫師提醒，若家中沒有高血壓或糖尿病家族史，生活飲食也正常，卻出現面部或四肢的改變、手腳肥厚或異常難控制的高血壓時， 應主動前往新陳代謝科就醫檢查，及早揪出肢端肥大症！

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49892

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