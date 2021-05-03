華航諾富特24人確診 陳時中承認：諾富特疫情已在社區感染邊緣 觀察至5月中

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）截至2日，華航諾富特案已有24人確診（包含澳洲確診的華航機師），已逾年初桃園醫院群聚的21例。指揮中心指揮官陳時中預估這次疫情須觀察至5月中旬。

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【華航諾富特案 共26人染疫】5/3華航諾富特外包商、印尼機師女兒確診

根據２日最新統計，華航諾富特案累積24病例，包含10名華航機師（含澳洲確診機師）、4名飯店員工染疫、6起家庭群聚（10名家人確診）。而衛生福利部桃園醫院群聚事件發生於今年1月12日至2月9日共21人確診，約4346人隔離，共4起家庭群聚。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖然華航諾富特案確診人數確實比桃園醫院群聚多，但當初桃園醫院群聚社區匡列4888人，華航諾富特案社區接觸者沒有匡那麼大，是否會演變擴大還在監測中，若5月中旬關鍵期前無新增本土個案，則可再次平安渡過。

指揮官陳時中今（3）日上午在電台節目中表示，染疫諾富特員工及其家人陸續確診，可感染期有社區活動史，離社區感染已經近，圍堵諾富特疫情是防守關鍵。

陳時中表示，華航諾富特武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案，這次事件人數還沒辦法判定都是本土個案，華航機師幾乎皆召回，已經檢驗700多人，近期沒有新個案，研判對社區威脅小。

陳時中認為，華航諾富特案現階段風險為諾富特飯店207名員工，其中房務主管（案1120）、1名餐飲部員工（案1127）、2名房務部員工（案1128、1129），以及案1129的3名同住家人（案1134至1136）在可傳染期都有在社區活動史，社區接觸者仍需要掌握。

陳時中說，案1135是案1129丈夫，是退休人員平時在家居多，足跡單純；案1134及1136則是案1129兒女，都是上班族，曾在雙北自由活動2至3天，目前匡列100多名接觸者，較憂心的是2人都仰賴大眾交通工具通勤，需要特別觀察這兩名個案是否造成社區其他接觸者染疫。

案1102一家四口中兒子及女兒相繼於1、2日確診（案1133、1137）都是5歲以下學齡前幼兒，沒有到托育所對社區風險少,目前僅機師妻子無確診，其病毒核酸採檢陰性，現在正在照顧孩子。陳時中說，華航諾富特案雖仍屬於家庭內親密接觸群聚，但離社區感染已經很近，是社區感染邊緣。

陳時中說，這週適逢母親節，提醒業者及民眾落實實聯制，以利掌握接觸者；華航諾富特案在5月中前都是警戒期，如果出現未被匡列對象確診，觀察期恐怕要延長，雖擔心此案感染途徑為員工從社區帶病毒，但因未出現大量確診接觸者，研判可能性很低。

另外，華航1279名機師採檢專案，2日新增1名檢出血清抗體陽性，為俄羅斯籍30多歲男性機師。主要往返澳洲執勤，最近於4月27日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日配合旅館清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離。

這名機師4月30日進行採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；因在台無同住對象，因此無匡列接觸者。此採檢專案截至目前血清抗體已採檢1225人，其中1212人陰性、12人陽性、1人檢驗中。