【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級

更新時間: 2021-05-03 15:18

首次發稿: 2021-05-03 10:52

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(5月3日)公布案1136最新版足跡如下表: 更新時間: 2021-05-03 12:15

首次發稿: 2021-05-03 10:52

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台灣5月1日新增1本土COVID-19確診病例 為案1102華航機師同住家人、男童年紀未滿5歲

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新冠肺炎疫情延燒，由於本次華航機師與桃園諾富特防疫旅館的群聚感染事件，臺北市居家隔離人數已高達252人，創歷史新高。

(以上均台北市疫情指揮中心 5.3記者會直播截圖)

台北市柯文哲市長在臉書po文指出，這次機師群跟桃園防疫旅館群聚事件，確診數已經超過部桃，是去年疫情發生以來，台灣最大危機。

目前掌握確診者足跡已經擴散至雙北地區，北市今天（5.3) 上午10:20 特別召開防疫記者會，向大家報告防疫因應作為。

針對防疫是否升級一事，副市長黃珊珊宣布，由於目前尚無來源不明個案，台北市將 延續指揮中心去年發布的秋冬專案防疫措施，暫時不會升級。

柯文哲市長也強調，市府會密切觀察，隨時可能進行調整。他也再度呼籲市民養成戴口罩習慣, 室內活動維持實聯制。

關於2日新增確診個案1134、1136行經地點，北市環保單位已經完成清消(如上圖)及人員衛教 。而全臺北市104家防疫旅館，也已在4/30完成體檢輔導(如上表)，5/3將進行第二次複查。

由於案1134在台北車站某大樓工作，媒體提問北市府是否掌握並加強防疫；台北市長柯文哲立刻更正，不是台北車站，而是新光大樓；副市長黃珊珊則強調，已全面完成消毒，密集接觸者皆居家隔離，員工則持續健康檢測，但因人潮密集，衛生局會定期衛教訪視。

這波疫情導致群聚感染，而被臺北市居家隔離的人數已達252人，還有上百人疫調中，創歷史新高，不可大意！在隔離措施方面，市府將嚴格維持一人一戶原則。

疫情嚴峻，除了提醒大家戴好口罩、減少出入公眾場所，柯文哲也在臉書呼籲中央即刻改變防疫做法，航空服務人員與一般人不應該有兩套防疫標準；防疫旅館要確實分流，避免交叉感染，防堵疫情破口！

他強調疫苗還是終極解決辦法。而疫情隨時可能再升溫，絕不能掉以輕心！

臺北市防疫計畫記者會 直播超連結

衛福部秋冬專案 詳細內容

資料來源: 台灣中央流行疫情指揮中心/台北市政府