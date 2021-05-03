嘲諷印度堆柴焚屍 中國官方帳號遭批冷血無人性

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）印度正遭逢第二波海嘯般新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲，一張張火葬場照片讓人看得怵目驚心，然而中國官方微博帳號，竟以此冷嘲熱諷，冷血行徑引發眾怒。

中共中央政法委新聞網站官方微博「中國長安網」1日張貼了一張對比圖，左圖是中國成功發射火箭，右圖是印度火葬患者屍體的畫面。該貼文以「中國點火VS印度點火」兩相類比，加上標籤「印度單日新增確診40萬例」，嘲弄意味相當濃厚。

中國長安網是知名官方微博，在中國有數百萬粉絲，此文一出，網友譁然。自由時報報導，雖有許多人拍手叫好，但也不少人痛批「泯滅人性」，「丟人、下作」、「有必要圖口舌之快嗎？」

該貼文雖遭刪除，卻已在社群網站瘋傳，幾位知名博主也加入論戰。

中國復旦大學教授沈逸1日發文，認為對比圖並無不妥，甚至直言「印度這種妖豔賤貨做派引起的脾氣也是要有的」，「聖母婊（無原則包容他人者）若要展現情懷請去印度燒柴」。一席發言遭網友批簡直復旦之恥。

向來頗具爭議的中國官媒環球時報總編胡錫進也急發聲，1日、2日接連貼文呼籲，「官方機構帳號應當在這個時候高舉人道主義大旗，表達對印度的同情。」不過，其發言依舊不乏挖苦言語。「印度的確做了一些對不起中國的事情，直到今天它落難了，中國伸出援手，它仍耿耿於懷，明顯小心眼了。」

印度2日因新冠肺炎亡故人數達到3,689人，創下單日新高。許多火葬場來不及處理，因此出現了一幕幕堆柴焚屍的驚心照片。截至3日，印度已通報逾1,955萬名確診案例，逾21.5萬人病亡，一般認為此數字恐遭低報。

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印度德里火葬場（圖／美聯社）