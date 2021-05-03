Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

嘲諷印度堆柴焚屍 中國官方帳號遭批冷血無人性

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/03 10:22
(微博截圖)  

(微博截圖)  

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）印度正遭逢第二波海嘯般新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲，一張張火葬場照片讓人看得怵目驚心，然而中國官方微博帳號，竟以此冷嘲熱諷，冷血行徑引發眾怒。

中共中央政法委新聞網站官方微博「中國長安網」1日張貼了一張對比圖，左圖是中國成功發射火箭，右圖是印度火葬患者屍體的畫面。該貼文以「中國點火VS印度點火」兩相類比，加上標籤「印度單日新增確診40萬例」，嘲弄意味相當濃厚。

中國長安網是知名官方微博，在中國有數百萬粉絲，此文一出，網友譁然。自由時報報導，雖有許多人拍手叫好，但也不少人痛批「泯滅人性」，「丟人、下作」、「有必要圖口舌之快嗎？」

該貼文雖遭刪除，卻已在社群網站瘋傳，幾位知名博主也加入論戰。

中國復旦大學教授沈逸1日發文，認為對比圖並無不妥，甚至直言「印度這種妖豔賤貨做派引起的脾氣也是要有的」，「聖母婊（無原則包容他人者）若要展現情懷請去印度燒柴」。一席發言遭網友批簡直復旦之恥。

向來頗具爭議的中國官媒環球時報總編胡錫進也急發聲，1日、2日接連貼文呼籲，「官方機構帳號應當在這個時候高舉人道主義大旗，表達對印度的同情。」不過，其發言依舊不乏挖苦言語。「印度的確做了一些對不起中國的事情，直到今天它落難了，中國伸出援手，它仍耿耿於懷，明顯小心眼了。」

印度2日因新冠肺炎亡故人數達到3,689人，創下單日新高。許多火葬場來不及處理，因此出現了一幕幕堆柴焚屍的驚心照片。截至3日，印度已通報逾1,955萬名確診案例，逾21.5萬人病亡，一般認為此數字恐遭低報。

延伸閱讀：
【新冠肺炎】印度突變種可「逃過免疫反應」專家3月示警遭政府漠視
【疫情拉警報】印度飛台灣旅客強制集中檢疫 澳洲公民禁止自印度返國

嘲諷印度堆柴焚屍 中國官方帳號遭批冷血無人性
印度德里火葬場（圖／美聯社）
印度
新冠肺炎
COVID-19
火葬
中國
微博

相關新聞

【疫情拉警報】印度飛台灣旅客強制集中檢疫 澳洲公民禁止自印度返國
【疫情拉警報】印度飛台灣旅客強制集中檢疫 澳洲公民禁止自印度返國
2021/05/02 17:21
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
2021/05/02 14:56
【新冠肺炎】台灣2日新增5例確診　最小未滿5歲為華航染疫機師家人
【新冠肺炎】台灣2日新增5例確診　最小未滿5歲為華航染疫機師家人
2021/05/02 14:25
【Taiwan Can Help】台灣馳援印度 首批氧氣機、氧氣瓶5/2啟運
【Taiwan Can Help】台灣馳援印度 首批氧氣機、氧氣瓶5/2啟運
2021/05/02 11:18
【新冠肺炎】印度突變種可「逃過免疫反應」專家3月示警遭政府漠視
【新冠肺炎】印度突變種可「逃過免疫反應」專家3月示警遭政府漠視
2021/05/02 09:40

更新時間 : 2021-05-03 17:25 GMT+08:00

最受歡迎

最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
小心確診者在身邊！「台灣社交距離APP」科技防疫　輕鬆下載開啟手機藍芽偵測
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
【更新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
【更新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【最新】台北市疫情指揮中心: 目前尚無來源不明個案　將延續台灣秋冬專案並密切觀察•防疫暫不升級
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光