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拚觀光！台灣旅客5/15起入境土耳其 免PCR陰性證明

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/03 09:54
圖為蘇丹艾哈邁德清真寺，是土耳其最大城市及鄂圖曼帝國首都伊斯坦堡的清真寺古蹟。。（圖／Getty Images）

圖為蘇丹艾哈邁德清真寺，是土耳其最大城市及鄂圖曼帝國首都伊斯坦堡的清真寺古蹟。。（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）土耳其航空公司在官網公告，自5月15日起，從台灣、日本、以色列、英國等15個國家入境土耳其的旅客不必檢附武漢肺炎核酸檢驗（PCR）陰性報告。

土耳其「新合同報」（Yeni Akit）報導，衛生部公共衛生總局函知土耳其旅行社協會（TURSAB），15個國家的旅客自15日起，入境土耳其不必檢附武漢肺炎核酸檢驗陰性報告。

土耳其航空公司（Turkish Airlines）在官網指出，這15個國家包含來自香港、中國、台灣、越南、澳洲、紐西蘭、新加坡、泰國、韓國、以色列、日本、英國、拉脫維亞、盧森堡、烏克蘭、愛沙尼亞的旅客。

當局原本規定，自去（2020）年12月30日起，抵達土耳其的所有旅客必須提供出發前72小時內採檢的武漢肺炎核酸檢驗陰性報告。搭機旅客須於登機報到時向航空公司出示證明文件。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐土耳其，重症患者數自2月間雖然呈現穩健下降趨勢，但近來第3波疫情迅猛爆發且難以遏制，過去24小時新增2萬8817起病例，昨天並通報373起死亡病例；累計病例數484萬9408例，次於美國、印度、巴西、法國，成為全球第5高。累計死亡人數已逾4萬人。

也因此政府不得不實施疫情爆發以來的首次全國大封鎖，自4月29日晚間7時起至5月17日。

疫情嚴峻也造成觀光大國土耳其的經濟受創嚴重。土耳其統計局（TurkStat）數據顯示，土耳其2020年旅遊收入約為120億美元，較2019年減少65.1%；2020年接待境外旅客約1583萬人次，年減69.5%。

土耳其今年首季旅遊收入為24億5000萬美元，年減40.2%

土耳其文化旅遊部定下2021年觀光客人次「至少成長100%」目標，意味2021年得吸引3100萬外國觀光客到訪。由於武漢肺炎疫情仍舊嚴峻，達標挑戰不小。
土耳其
武漢肺炎
新冠肺炎

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更新時間 : 2021-05-03 17:25 GMT+08:00

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