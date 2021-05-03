〈財經主筆室〉一人家庭占比34%新高 「一人經濟」台灣準備好了嗎？

2020年台灣「單獨生活戶」正式突破300萬戶大關，占全國家庭總戶數34%以上，似已宣告正式邁入「單身社會」時代。而台灣單身社會的來臨是危機、還是商機？少子化及人口減少將是政府得面對及解決的問題，但一個人的經濟勢將成為未來社會主流，台灣人已做好面對一個人經濟時代的來臨了嗎？

日本在2015年的人口普查數據顯示，「單人家庭」占比已經達34.6%，超過了「標準家庭（夫妻孩子）和「夫妻2人家庭」，也就是說，單身一人已成為日本最普遍的家庭構成，當時日本媒體就說，日本已經進入「單身社會」，日本媒體更預估，到2040年單身率會達到47%，也就是將近一半的日本人單身，成為「超單身社會」。

根據台灣內政部的統計，2020年台灣單獨生活戶為304萬1,975戶，已正式突破300萬戶大關，占台灣家庭總戶數893萬3,814戶的34.05%，意即，台灣也跟隨日本的腳步，從去年起已邁入「單身社會」了。

行政院在1998年時曾對台灣地區社會發展趨勢進行調查，當時各項家庭類型中，係以一對夫婦及其未婚子女所組成之家庭為主，計占51.15％，尚無子女及子女均已離家之夫婦家庭，占8.34％，二者係典型之核心家庭，合計占59.49％。

若按家庭規模觀察，台灣過去以4人家庭最多，占總戶數之25.80％，其次為5人及3人家庭，分別占19.38％及14.46％，三者合計約占全體家庭數之6成，當時一人家庭的比重僅僅占了11.49％。

但隨著時代及環境的變遷，4、5人及6人以上的戶數逐年遞減，而單獨生活戶及2人、3人戶卻逐年增加，其中以單獨生活戶增加速度最快，2007年突破200萬戶後，每年都以數萬戶速度增加，到了去（2020）年終於要突破300萬戶大關，比重更已突破34%。

值得注意的是，台灣六都中以台北市單獨生活戶占比最高達37.39%，若以雙北生活圈來計算，雙北單獨生活戶合計達97萬9,440戶，占雙北家庭總戶數266萬7,814戶的36.71%，占比已逐步逼近4成的比重。

單身社會可能引發少子化及人口減少問題，為鼓勵單身群體結婚生育，過去有不少國家都有採取一些措施，例如，英國獨居者在購屋、信用卡、醫保、退休等福利比已婚者差；美國密蘇里州21至50歲未婚者繳稅比已婚者高；比利時只有已婚者才享有房價補貼福利；韓國單身者不能享有稅收減免，比已婚家庭多交個人所得稅等；日本政府曾有官員提出征收單身稅，意圖促進單身男女儘快結婚，不過最後還是不了了之。

台灣政府對於單身社會來臨議題似乎還未十分重視，目前並無針對所謂單身人士進行加稅，但企業界對於單身經濟帶來的商機，反應似乎落後於日、韓及中國，就像日韓餐飲行業早就推出「一人食」服務，烤肉店、火鍋店、日式料理店在店內布置隔間、單間或單人座，也為單身顧客量身定製單人菜單，一些電影院還專門為單身客人設置「單身座」或隔離座位，讓他們在一個人觀影的過程中不會感到孤單或尷尬，反觀台灣呢？

單身主義的流行似乎已是世界潮流，英國倫敦一家研究公司過去就曾提出一項研究預測，2000年至2030年間，全球的一人家庭數目將會增長128%，這個預測就意味著「一個人」將愈來愈普遍，甚至將成為全球經濟的新動力，由亞洲的日韓台中等國這些年來趨勢來看，一人家庭成長幅度甚至超過英國研究公司的預估，所以在台灣，不論個人或企業，都應及早做好準備來迎接「一人經濟」新浪潮的到來。