新北地標婚宴殿堂─Mega 50宴會廳

由香格里拉台北遠東飯店負責營運的「Mega 50宴會廳」，坐落於新北地標百揚大樓的48樓，是當地最高的國際五星婚宴殿堂，交通便利，設施完備，無樑柱挑高空間，典雅氣派，美景環繞，浪漫至極！有鑑於目前婚宴市場逐漸回溫，「Mega 50宴會廳」即日起全新推出「臻愛永恆」婚宴專案，餐點全面升級，配套包山包海，並首度大手筆致贈國際五星飯店的蜜月套房和市價20萬的國外豪華海島之旅，全方位好口碑的殷勤服務，成就每一位新嫁娘夢寐以求的世紀婚禮！該廳同時與關企遠東商銀合作，新人持遠銀快樂信用卡刷卡消費，除可累點外，付訂和婚宴結帳還享双重滿額贈禮，非常划算(詳備註)！欲洽詳情或訂席，請電Mega 50宴會業務部專線(02)7705-9746或7705-9742。

氣勢磅礡、景緻絕美的「Mega 50宴會廳」，最多可席開40桌，全新「臻愛永恆」婚宴專案備有三款價位，分別是每桌(一律10人)NT$22,800元(保證桌數為25桌)、NT$25,800元(保證桌數為25桌)和NT$30,800元(保證桌數為20桌)，新人可享包場尊榮禮遇，華美盛宴則由榮獲商業周刊『2020年度風雲餐廳』之望月樓港籍名廚蘇權暉設計督軍，精心製作，菜式皆為包含龍蝦在內的十道經典佳餚，豐盛美味，大器體面，外加席間果汁、紅酒無限暢飲，保證賓主盡歡！

專案中慷慨回饋的贈禮，也讓新北同業望塵莫及，包括台北遠東飯店高檔套房一夜住宿及次日早餐、客製化舞台背板、多款個性化桌巾椅套自由搭配、精緻五層香檳塔、專業婚企及主持人、每位賓客一份婚禮小物…等，婚宴當天還可在新北第一的Asia49高空花園拍照留念！使用寬敞獨立的新娘休息室，也可飽覽以101大樓領軍的壯麗天際線！婚宴總消費金額達70萬元，再送市價20萬元的海外香格里拉度假酒店蜜月之旅(含機票及每天雙人早餐)，選項包括大馬哥打基納巴盧六天五夜或是菲律賓長灘島四天三夜。絕無僅有的場地優勢，完美周到的包套內容，Mega 50宴會廳改寫新北婚宴的高度，也樹立了喜慶宴會頂級服務的標竿！

「Mega 50餐飲及宴會」是遠東集團委由香格里拉酒店集團營運的新北美食地標，旗下擁有三間餐廳和一間宴會廳，包括48樓的新北口碑第一粵菜餐廳「望月樓」和可容納40桌的「Mega 50宴會廳」，49樓是雙北最高的花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」，50樓則是全國最高的「50樓Café」自助餐廳。「Mega 50宴會廳」地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓48F(板橋大遠百旁)。