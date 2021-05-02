2021澎湖國際海上花火節盛大登場 私人陽台欣賞璀璨高空花火

澎湖初夏夜空最熱鬧的喧囂就是「國際海上花火節」，活動將於04月22日(四)至06月28日(一)盛大登場，今年規模更勝以往，特別與LINE首次攜手合作，熊大、兔兔和莎莎等人氣主題貼圖將與400台無人機燈光秀一同躍上澎湖星空，搭配高空煙火映照在粼粼波光海面，彷彿隨手可及。澎湖福朋喜來登酒店也將在06月03日(四)國際海上花火節場次舉辦「福朋喜來登之夜」，參與活動民眾將有機會入住價值NT$37,500元的港景吉貝雅爵套房，還有超過40萬各項好禮大獎等您帶回家！

澎湖福朋喜來登酒店歷經嚴謹審核評鑑，今年再度榮獲交通部觀光局最高五星級榮耀肯定，詢問度最高的12坪港景房型，擁有獨立私人陽台，踏出陽台即是映入眼簾的迷人港灣風景，還有35坪頂級「港景菊島大使套房」，270度療育景觀陽台與日式湯屋，伴隨著徐徐海風吹來，夜晚不用人擠人，就能在私人空間與愛人一起遠眺高空浪漫花火，忘卻一切煩憂，心靈得到真正放鬆。

澎湖國際海上花火節施放期間，澎湖福朋喜來登酒店全館客房及套房全面釋出，豪華雙床客房每房每晚NT$5,378元起、港景菊島大使套房每房每晚NT$15,582元起，讓您在絕佳位置欣賞高空花火，把握最後機會，為自己打造一趟完美的海島花火假期！

夏季限定「星光港灣BBQ」重磅回歸！打造全台戶外最大鐵板燒烤料理

已經踏入初夏的大門，海島假期必不可少的活動就是吃燒烤，澎湖福朋喜來登酒店夏季限定「星光港灣BBQ」自04月16日(五)至10月09日(六)於一樓戶外木棧道隆重登場，今年特別「豪華再升級」打造全台戶外最大180公分鐵板料理，酒香悶白蝦、塔香澎湖鮮蚵、孜然羊肩排等在地食材新鮮上煎，近距離欣賞師傅精湛廚藝表演，讓味蕾享受來自大海的滋味。

今年夏季限定「星光港灣BBQ」打造視覺與味覺的雙重饗宴，全新國際樂團Live Band現場演唱，全程只需動口不動手，五星主廚現場清蒸肥美牡蠣、陶板新鮮Q彈三文小管、客製化現煮薑絲海鮮湯，還有必吃特色美食小魚干貝醬炒飯、紫菜海鮮炒冬粉、匈牙利紅酒燉牛肉、煙燻BBQ豬肋排、蜜汁叉燒肉等超過40道海陸盛宴輪番上陣，飯後還提供多款飲品、冰沙、啤酒等消暑聖品無限暢飲，超人氣手作甜點黑糖蜂巢蛋糕、風茹銀耳露、仙人掌冰淇淋盡情享用，讓您輕鬆與家人好友享受吃到飽的歡樂食光，消除您一天環島的疲憊。