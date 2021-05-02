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【疫情拉警報】印度飛台灣旅客強制集中檢疫 澳洲公民禁止自印度返國

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/02 17:21
印度錫克教徒在黃金寺旁祈禱（圖／美聯社）

印度錫克教徒在黃金寺旁祈禱（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）鑒於印度新冠肺炎（COVID-19）確診數成爆炸性成長，指揮中心今（2）日宣布，4日起入境旅客若14天內有印度旅遊史，須集中檢疫。

根據指揮官陳時中，5月4日起，14日內曾訪度、過境印度者，入境台灣後必須進入集中檢疫所隔離，並接受病毒檢測，完成隔離返家後，亦須進行7天自主健康管理，相關費用將由政府承擔。

陳時中表示，目前台灣尚未出現印度變種病毒。

根據路透，科學家正研究印度變種病毒B.1.617是否是近一個月來該國確診數激增之原因。印度官方召集的專家小組，3月就曾警告，該突變種帶有E484Q與L452R變異，恐增強傳染力及躲避免疫攻擊的能力，但政府並未及時採取大刀闊斧的防疫措施，以致疫情如野火燎原，哀鴻遍野。

包括台灣在內的諸多國家陸續將製氧機、氧氣筒等醫療物資送至印度，但數量如滄海一粟，成效有限。CNN報導，印度1日雖宣布讓所有18歲以上的成年人施打疫苗，但疫苗嚴重短缺，可謂窒礙難行。目前全國13億人口，僅2%完成1劑接種。

台灣加強邊境控管，澳洲則是祭出了鐵腕手段。BBC報導，澳洲1日宣布，旅居印度的澳洲籍民眾不得返國，所有印度飛澳洲航班暫停至5月中。目前約有9千名澳洲公民受困印度，若試圖返抵國門，將面臨5年刑期，或高達66,000澳幣（新台幣142萬元）的罰金。這是澳洲首度將國人返國列為犯罪行徑，堪稱疫情爆發以來最嚴厲的防疫措施。

延伸閱讀：
【新冠肺炎】印度突變種可「逃過免疫反應」專家3月示警遭政府漠視
【新冠肺炎】「醫生病情比患者嚴重」印度醫學生嘆淪炮灰
印度
台灣
入境
檢疫
病毒
突變
新冠肺炎
確診
COVID-19
B.1.617
變異

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更新時間 : 2021-05-02 21:09 GMT+08:00

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