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孩子過胖怎麼辦？　生活９招戰勝體重

By 健康醫療網／記者曾正豪報導, 健康醫療網
2021/05/02 14:00
孩子過胖怎麼辦？　生活９招戰勝體重

孩子過胖怎麼辦？　生活９招戰勝體重

【健康醫療網／記者曾正豪報導】11歲的小智身材圓滾滾，像個米其林寶寶，每天至少1－2杯的手搖飲料，讓166公分的他，體重突破99公斤。近期家人因小智脖子及腋下的皮膚變得粗黑，懷疑可能生病了，特別到醫院檢查，沒想到除確診「黑色棘皮症」之外，胰島素阻抗值、尿酸、肝指數都高於正常值，更診斷出中度脂肪肝。

小時後胖　長大還是胖

亞東醫院小兒腸胃科醫師林裕誠指出，雖然近年來台灣兒童過重與肥胖比例攀升情形有些許趨緩，但整體兒童肥胖率高於鄰近的日本、韓國及新加坡等國。

醫學研究報告顯示，肥胖的小學生在長大成人後有六到七成依然肥胖；至於肥胖的中學生更高達七到八成發展為成人肥胖。

兒童肥胖多屬單純型肥胖　常見5因素所致

林裕誠醫師指出，大部分兒童肥胖都屬「單純型肥胖」，雖然遺傳疾病或荷爾蒙失調也會造成肥胖，但佔比不高。常見兒童肥胖可大致歸因如下：

1.飲食因素：不吃早餐、常吃外食或高熱量零食、含糖飲料攝取過多、乳製品（或鈣）攝取不足、蔬菜水果攝取不足。

2.活動因素：生活較少動態活動，多以靜態活動為主，如看電視、打電腦等。

3.睡眠因素：相關研究指出，在2歲半至6歲間的兒童，每天睡眠不足者比睡眠充足者，肥胖機率高出2.9倍。

4.情緒因素：孩童本身的壓力或是家庭給予的壓力太大時，容易造成肥胖。

5.胎兒時期：若母體孕前肥胖或孕期體重增加過多、孕期營養不良、妊娠糖尿病、孕婦抽菸等，也會提高兒童肥胖機率。

打擊兒童肥胖　9大撇步跟著做

兒童時期的肥胖不僅會影響成長，甚至會增加成年後的心臟血管疾病、脂肪肝、糖尿病及代謝症候群的風險，對於骨骼肌肉、呼吸、內分泌等系統及社交學習上也多有影響。

林裕誠醫師呼籲，父母應以身作則，建立健康飲食與運動的生活習慣，並且持之以恆，建議以下九招可以和孩子一同執行：

1.吃早餐。

2.每日五份蔬菜與水果。

3.不喝含糖飲料。

4.減少高熱量飲食，例如飽和脂肪食品、洋芋片、糖果等。

5.減少外食。

6.減少靜態活動，每日看電視、上網與打電玩的時間不超過2小時。

7.依據孩子的年齡與喜好安排適合的身體活動及運動。

8.每日的身體活動時間累積超過1小時。

9.充足睡眠（3－5歲：10小時；6－12歲：9小時；13－18歲：8小時以上）。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=49872
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更新時間 : 2021-05-04 18:00 GMT+08:00

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