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【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫

指揮中心公布今(2)日確診個案26日至28日的活動史，包含台北市松山區及新北市永和區。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/02 14:56
指揮中心公布今(5)日確診個案1134及案1136於26日至28日的活動史(捷運內部示意圖/維基百科)

指揮中心公布今(5)日確診個案1134及案1136於26日至28日的活動史(捷運內部示意圖/維基百科)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)指揮中心公布今(5)日確診個案1134及案1136於26日至28日的活動史，包含台北市松山區及新北市永和區，也曾搭乘公車及捷運上下班。

華航機師染疫案擴大，台灣2日新增5例新冠肺炎確診，其中4例為本土感染，中央流行疫情指揮中心公布今日確診個案1134及案1136活動史，兩者皆為諾富特華航桃園機場飯店房務部員工(案1129)同住家人。

指揮中心表示，案1134為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工(案1129)之同住家人，公共場所足跡包含台北市松山區，搭乘262號公車上下班。

案1134曾於4月27日11時30分至12時10分搭乘254公車、中午12時20分7-11京復門市（台北市光復北路11巷44號）領錢、12時30分至14時30分台北市松山區巴雷巴雷印度餐廳用餐、14時50分至15時30分搭乘672公車。

此外，案1134於28日及29日皆搭乘262公車上下班，時間為12時50分至13時25分，22時50分至23時20分。

指揮中心表示，同為染疫諾富特旅館員工(案1129)同住家人，案1136為本國籍30多歲女性，曾於26日晚間19時25分至20時30分，新北市永和區保平路9號的72度C舒肥健康餐用餐；26日至28日搭乘捷運停靠頂溪站、古亭站、西門站，於成都路站轉乘公車至先嗇宮站，回程調查中。

指揮中心提醒，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若於 5/12 前出現圖上所述之症狀，應佩戴醫用口罩儘速至就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。相關疑問請撥打 1922。

【最新足跡】台灣確診者曾至台北松山區印度餐廳、搭乘262公車捷運上下班　 5/12前出現症狀請盡速就醫
(圖/指揮中心)
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