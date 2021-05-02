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台積電董座CBS專訪 劉德音：車用晶片缺可望6月緩解

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/02 14:29
台積電 logo（路透）

台積電 logo（路透）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球鬧晶片荒，美日德等國家紛紛向台灣求救，盼能滿足其車用晶片需求，對此台積電（TSMC）董事長劉德音近日接受美媒專訪時透露，6月底可望解燃眉之急。

劉德音在台積電總部接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）「60分鐘」（60 minutes）專訪時表示，去年疫情導致美國汽車銷量下滑，車商紛紛取消了晶片訂單，台積電因此暫停生產車用晶片。

不料，去年底汽車銷量回溫，車商訂單回籠，但晶片生產需要時間，台積電已加快腳步，提高產能。劉德音指出，12月獲悉晶片短缺消息，1月即全力生產，目前進度比原定時程快2個月，可望於6月底前滿足客戶最低需求。

然而，劉德音強調，這並不意味晶片短缺情況將於2個月內結束。由於供應鏈調整需時數月，車用電子供應鏈尤其長而複雜，得7至8個月。這代表車商恐得等到年底或者2022年初，晶片短缺窘境才有望緩解。

CBS報導，亞洲佔了全球半導體製造業的七成五。當被問及半導體生產是否過於集中於亞洲時，劉德音回應，問題癥結不在於亞洲，而在於COVID-19疫情。疫情爆發，無論晶片生產地，都會導致短缺。

台積電創辦人張忠謀日前在一場演說中提到，英特爾（Intel）3月宣布要在美國本土擴大晶片製造，此舉甚為「諷刺」，畢竟數十年前台積電向當時的半導體霸主Intel尋求投資時，被對方「看不起」，今日才意識到晶片製造的重要性。

新任Intel執行長季辛格（Pat Gelsinger）在CBS節目中似呼應了此一說法，他指出，以往美國佔了全球半導體製造37%的產出，如今卻掉到12%，他對此感到憂心，強調半導體是關鍵產業，美國企業應加強於本地投資。

台積電董座CBS專訪 劉德音：車用晶片缺可望6月緩解
台積電董事長劉德音（右）與總裁魏哲家（左）（中央社）
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