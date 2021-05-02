【新冠肺炎】台灣2日新增5例確診　最小未滿5歲為華航染疫機師家人

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台灣2日新增5例新冠肺炎確診，4例為本土感染，1例自印尼移入。

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，其中3例(案1134、案1135及案1136)為案1129同住家人，1例(案1137)為案1102及案1133同住家人。

指揮中心表示，案1134為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工(案1129)之同住家人，近期無出國史，於4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，衛生單位於4月30日安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值29)。目前掌握個案接觸者27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測。



指揮中心指出，案1135為本國籍60多歲男性，同為機場防疫旅館房務部員工(案1129)之同住家人，近期無出國史，4月29日出現咳嗽、發燒及腹瀉等症狀，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值18)。相關接觸者因皆已匡列於案1129，故不重複匡列。



指揮中心表示，案1136為本國籍30多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工(案1129)之同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值19)。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。



指揮中心指出，案1137為本國籍未滿5歲女童，為航空公司貨機機師(案1102)及昨日公布案1133之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，因案1133確診，經評估感染風險，於4月30日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值26)。相關接觸者因皆已匡列於案1102及案1133，故不重複匡列。

另針對華航1279名機師擴大採檢，今日再新增1名血清抗體陽性，為俄羅斯籍30多歲男機師。指揮官陳時中表示，該名男機師主要往返澳洲執勤，最近於4月27日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日配合旅館清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離。

案1138為印尼籍20多歲男性，今(2021)年4月15日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告且入境時無不適症狀，入境後至防疫旅館進行居家檢疫。檢疫期滿後由學校安排至醫院採檢，於今日確診(Ct值28)。相關接觸者尚在調查中。



指揮中心統計，截至目前國內累計208,736例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含206,762例排除)，其中1,137例確診，分別為997例境外移入，92例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及9例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,055人解除隔離、70人住院隔離中。