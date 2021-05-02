地球之肺不再？碳排放惡化 亞馬遜雨林成淨排放者

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）多年以來，人類依賴著亞馬遜雨林提供的「固碳」功能，能吸收大量二氧化碳的亞馬遜又被暱稱為「地球之肺」。然而，你能想像，亞馬遜排出的碳竟多於吸收的碳嗎？

由於對亞馬遜雨林的破壞日益嚴重，任意砍伐、焚燒樹木不只會降低雨林能固碳的能力，還會排出大量二氧化碳，這幾年亦有大量研究密切關注雨林固碳與排碳之間的平衡，並警告兩者的平衡將被打破，雨林成為淨碳排者的時代即將到來，沒想到這一刻來得這麼快。

這篇發表在〈自然氣候變化〉 （Nature Climate Change）期刊的研究顯示，運用奧克拉荷馬大學新發展的衛星數據分析技術進行觀察，在2010年至2019年間，亞馬遜盆地吸收了139億噸的二氧化碳，排出的二氧化碳卻多達166億噸，最後的淨值是排出27億噸，亞馬遜已經不再是地球之肺，而是成為了淨排碳者。

法國國家農業研究院（INRA）的研究團隊指出，2019年巴西現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上任後，亞馬遜的破壞程度就開始上升。2019年被大規模砍伐的面積與前幾年相比成長了4倍，從100萬公頃上升至390萬公頃，而畸零化的林地、選擇性伐木與沒有完全殺死樹木的火災，比起直接摧毀林地，排出的碳量足足有3倍之多。

在過去的半個世紀中，儘管人類的碳排量上升了一半，植物和土壤仍吸收了大約30%的溫室氣體量，海洋也吸收了20%，但是這個數目仍然遠遠不足。隨著雨林的狀況日漸惡化，該地正慢慢轉化成熱帶乾濕季氣候，雨林也可能會逐漸變成疏林草原的樣貌，進一步加速雨林的消失。