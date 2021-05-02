【Taiwan Can Help】台灣馳援印度 首批氧氣機、氧氣瓶5/2啟運

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印度新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，基於人道援助，我國緊急支援，首批物資已於今（2）日7時由華航載運，預計11時抵達印度德里國際機場。

根據外交部，第一批協助印度防疫之物資包括150台製氧機及500支氧氣鋼瓶，將統一由接受外國救援物資的印度紅十字會接收。這一周來，我國協調衛福部、經濟部、醫衛機構以及相關廠商，整合國內資源，以便儘速馳援印度。

此外，我國駐印度代表處、駐清奈辦事處也持續聯繫在印度的僑民及台商，並提供防疫及施打疫苗的相關資訊，隨時提供必要協助。由於疫情之故，旅居印度的台商僑民已陸續返台，目前僅剩一百餘人，4月30日另有14名國人搭乘日本航空班機經日本東京轉機，於5月1日返國。

外交部強調，印度這波疫情凸顯全球與區域攜手防疫的重要性。台灣有能力、也有意願對國際社會做出貢獻，之後將陸續捐贈醫療物資，盼印度早日度過難關。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至2日，印度已通報逾1,900萬名確診案例，逾21萬人病故。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】印度突變種可「逃過免疫反應」專家3月示警遭政府漠視

【新冠肺炎】「醫生病情比患者嚴重」印度醫學生嘆淪炮灰



台灣捐贈印度製氧機（圖／外交部）