Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【新冠肺炎】印度突變種可「逃過免疫反應」專家3月示警遭政府漠視

B.1.617種首現印度，謎題仍待解

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/02 09:40
印度火葬場日夜運作處理新冠肺炎患者屍體（圖／美聯社）

印度火葬場日夜運作處理新冠肺炎患者屍體（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在印度為禍，由政府設立的專家小組示警，若干檢體驗出的病毒變異變本加厲，可躲過免疫系統的攻擊，讓防疫雪上加霜。

路透報導，專家刻正研究印度這波海嘯疫情的成因，以及印度突變種B.1.617在這場災禍扮演的角色。世界衛生組織（WHO）27日表示，從基因定序判斷，B.1.617的生長速度比其他在印度傳播的病毒種都來的快。日前WHO已將英國種、巴西種與南非種列為「值得關切的變異」，但尚未將印度種列入警戒名單。

延伸閱讀：
【新冠肺炎】「醫生病情比患者嚴重」印度醫學生嘆淪炮灰

這群專家小組共來自印度全國10個實驗室，稱為SARS-CoV-2 Genetics Consortium（INSACOG）。專家雖未透露這些變異情形是否出現在B.1.617種，但根據其3月為衛生部門草擬的新聞稿，其中就載明了該突變種有E484Q 與 L452R兩種變異，恐逃過抗體反應，且能更輕易進入人體，值得高度關切。

印度1日單日通報40萬例，創下該國與全球單日最高確診紀錄，醫療系統崩潰、火葬場來不及燒，疫情之嚴峻有如煉獄。

路透披露，此一專家論壇早於3月初就警告政府，發現了傳染力極高的突變種，恐在全國肆虐。當時INSACOG將相關資訊傳達給可「上達天聽」、直接向總理莫迪（Narendra Modi）報告的官員，但並不清楚高層是否有收到此一警訊。

警告發了，政府卻無作為。印度理當實施大規模禁令，遏阻病毒傳播。然而，官方仍允許數百萬未戴口罩的民眾參加宗教集會，連莫迪本人與各黨領袖都輕忽敵情，持續組織政治活動，因而釀災。
印度
疫情
新冠肺炎
突變種
變異
B.1.617
病毒
COVID-19

相關新聞

【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
【快訊】印度武肺疫情惡化•已11台人染疫 今傳首名台灣幹部身亡•生前曾接種中國科興疫苗
2021/05/01 23:52
印度疫情惡化、全國搶打新冠疫苗　庫存將見底•接種亂象叢生
印度疫情惡化、全國搶打新冠疫苗　庫存將見底•接種亂象叢生
2021/05/01 17:00
印度單日確診破40萬無疫苗可打 美專家建議鎖國數週
印度單日確診破40萬無疫苗可打 美專家建議鎖國數週
2021/05/01 16:34
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
2021/05/01 14:47
【境外移入再增3例】案1131檢疫期後自費採檢確診 在臺期間無症狀
【境外移入再增3例】案1131檢疫期後自費採檢確診 在臺期間無症狀
2021/05/01 14:27

更新時間 : 2021-05-02 10:16 GMT+08:00

最受歡迎

最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
最新【足跡公布】台灣機場防疫旅館•諾富特累計4人染疫　病毒基因定序顯示恐與華航機師交互傳染
【更新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
【更新】台灣本土個案1112因送餐給家人染疫　鄭文燦:桃園阿曼達舞場二輪疫調隔離約200人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
台灣4/28增3例本土 指揮中心公布足跡！1例為境外移入之家人、2例為華航機師之家人
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
【華航機師染疫案變家庭群聚】林口康橋確診男童的機師爸爸檢出抗體陽性！一家5口全中招
華航群聚破口找到了？諾富特飯店1位主管染疫 6染疫機師曾住過
華航群聚破口找到了？諾富特飯店1位主管染疫 6染疫機師曾住過
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
《當男人戀愛時》台灣票房飆破三億大關　邱澤許瑋甯浪漫「揪心地圖」曝光
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【台灣黑衣人砸警局電腦】松山分局中崙派出所疑涉滅證案　北市警察局長交手機給檢方•願測謊還自身清白
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【台灣自費新冠疫苗今開打】首4日預約近4千人 施打者：比起副作用 染疫患重症更可怕
【新冠肺炎】醫療體系癱瘓... 印度環保少女求救台灣外交部：「我們快死了！」
【新冠肺炎】醫療體系癱瘓... 印度環保少女求救台灣外交部：「我們快死了！」
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險
更新【諾富特飯店群聚案】南台灣嘉義中正大學6師生接觸過案1129　陳時中：前行政院長江宜樺無染疫風險