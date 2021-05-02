【新冠肺炎】印度突變種可「逃過免疫反應」專家3月示警遭政府漠視

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在印度為禍，由政府設立的專家小組示警，若干檢體驗出的病毒變異變本加厲，可躲過免疫系統的攻擊，讓防疫雪上加霜。

路透報導，專家刻正研究印度這波海嘯疫情的成因，以及印度突變種B.1.617在這場災禍扮演的角色。世界衛生組織（WHO）27日表示，從基因定序判斷，B.1.617的生長速度比其他在印度傳播的病毒種都來的快。日前WHO已將英國種、巴西種與南非種列為「值得關切的變異」，但尚未將印度種列入警戒名單。

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這群專家小組共來自印度全國10個實驗室，稱為SARS-CoV-2 Genetics Consortium（INSACOG）。專家雖未透露這些變異情形是否出現在B.1.617種，但根據其3月為衛生部門草擬的新聞稿，其中就載明了該突變種有E484Q 與 L452R兩種變異，恐逃過抗體反應，且能更輕易進入人體，值得高度關切。

印度1日單日通報40萬例，創下該國與全球單日最高確診紀錄，醫療系統崩潰、火葬場來不及燒，疫情之嚴峻有如煉獄。

路透披露，此一專家論壇早於3月初就警告政府，發現了傳染力極高的突變種，恐在全國肆虐。當時INSACOG將相關資訊傳達給可「上達天聽」、直接向總理莫迪（Narendra Modi）報告的官員，但並不清楚高層是否有收到此一警訊。

警告發了，政府卻無作為。印度理當實施大規模禁令，遏阻病毒傳播。然而，官方仍允許數百萬未戴口罩的民眾參加宗教集會，連莫迪本人與各黨領袖都輕忽敵情，持續組織政治活動，因而釀災。