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【美國亞太裔傳統月】AIT舉辦音樂沙龍　台灣多位政要名流出席

AIT今天邀請台裔美籍鋼琴家Pauline Yang舉辦音樂沙龍，演奏台灣及多國曲目。多位台灣政要及台積電創辦人張忠謀伉儷等均出席。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/05/01 20:48
圖片來源: 美國在台協會 AIT

圖片來源: 美國在台協會 AIT

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國在台協會（AIT）今天(5月1日)透過臉書表示，5月是美國亞太裔傳統月，AIT特別邀請台裔美籍鋼琴家Pauline Yang舉辦音樂沙龍，演奏台灣及多國曲目。從AIT上傳的照片可見，多位台灣政要及台積電創辦人張忠謀伉儷等均出席。

【美國亞太裔傳統月】AIT舉辦音樂沙龍　台灣多位政要名流出席【美國亞太裔傳統月】AIT舉辦音樂沙龍　台灣多位政要名流出席

以上圖片來源: 美國在台協會 AIT

AIT表示，為慶祝亞太裔對美國與全球社會的貢獻，AIT邀請台裔美籍鋼琴家Pauline Yang舉辦音樂沙龍，帶來台灣、美國以及歐、俄等地的曲目，包括台灣民謠「補破網」，盼透過音樂促進跨文化理解、連繫人民情誼、並紀念亞太裔對美國及全球歷史、社會和文化的貢獻。

中央社報導，根據AIT在臉書分享的數張現場照片可以看到，AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、文化部長李永得、政務委員鄧振中、無任所大使簡又新、台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬，和前AIT處長、現任陽明大學副校長司徒文（William A. Stanton）等人均出席。

AIT在PO文指出，

Pauline Yang 除了是一名鋼琴演奏家，也是位獲得國際關係碩士學位的文化大使。音樂不僅僅是對美的追求與，也是公共外交的一項有力媒介。

【美國亞太裔傳統月】AIT舉辦音樂沙龍　台灣多位政要名流出席

【美國亞太裔傳統月】AIT舉辦音樂沙龍　台灣多位政要名流出席

(在座賓客為鋼琴家的母親鼓掌)

【美國亞太裔傳統月】AIT舉辦音樂沙龍　台灣多位政要名流出席以上圖片來源: 美國在台協會 AIT
美國亞太裔傳統月
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音樂沙龍
張忠謀
鋼琴家

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