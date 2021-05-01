【五一勞動節】台灣逾3千勞工上街頭　訴求「薪資要提高•年金要保障」

每年五一勞動節，勞工團體都會集結舉辦勞工大遊行，今年遊行隊伍1日中午先在凱道集結，上演行動劇及說明遊行訴求，隨後在現場高喊「薪資要提高」... 每年五一勞動節，勞工團體都會集結舉辦勞工大遊行，今年遊行隊伍1日中午先在凱道集結，上演行動劇及說明遊行訴求，隨後在現場高喊「薪資要提高」、「年金要保障」的口號下正式出發。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）今天是五一勞動節，逾3000名勞工上街頭，要求政府重視低薪及勞保年金問題。多個勞團、工會團體組成「2021五一行動聯盟」發起大遊行，共20幾家金融業工會參與。

(以上圖片來源皆為:中央社)

勞工大遊行今中午在凱達格蘭大道集結後，在全國產業總工會理事長、遊行總領隊江建興高喊「薪資要提高」、「年金要保障」的口號下，正式出發。下午近3時宣布解散，現場有逾3000人參與，遊行隊伍先後至立法院及監察院，要求政府重視低薪及勞保年金問題。

大遊行隊伍並表達期待「最低工資法」、「勞保年金改善方案」儘速審議通過的訴求。

富邦金日前完成公開收購日盛金，預估最快年底合併，日盛銀行工會今年首度加入勞工團體遊行，約100多名北部分行員工到場，拉起「日盛無情！員工血淚」布條及手牌表達立場。

另外還有超過百名老礦工今年破天荒加入遊行、走上街頭。他們在遊行前戴起頭燈，先在立法院群賢樓前集結，高喊「能源危機日夜拚，阮ㄟ故事誰人聽」(如上圖)口號，要求政府聆聽他們的訴求。

大批外送平台人員(如上圖)今天也到場參與，拉起布條、高呼口號表達訴求。

行政院回應

行政院發言人羅秉成表示，政府一定會擔負勞保年金最終給付責任。

中央社引述羅秉成表示，關於勞保年金制度，政府會持續與社會對話，廣泛蒐集意見，政府一定會擔負最終給付責任，請勞工朋友安心。

他說，政府相當重視勞工權益，自總統蔡英文上任以來，連續5年調整基本工資，月薪調幅近2成，實薪調升超過3成，受惠人數超過200萬人。

羅秉成表示，政府不僅端出提升勞工權益的政策，也積極推動中高齡者及高齡者就業促進法、勞動事件法，以及立法院近日才三讀通過的勞工職業災害保險及保護法等法案，透過制度及法規的完備，為勞工朋友建構保障機制。

勞動部回應

對於今年勞工遊行訴求「薪資要提高、年金要保障」，勞動部說，未來將持續定期檢討基本工資、召開審議會，針對勞保年金也將研議因應對策，將以積極、開放的態度，研議訴求。

對於勞工遊行訴求「基本工資要調漲」部分，勞動部指出，為了確保勞工合理的最低工資、提高勞工生活水準，已擬具最低工資法草案送行政院審查，循序推動立法作業。

勞動部強調，在最低工資法未完成立法前，勞動部將持續定期檢討基本工資，召開「基本工資審議委員會」，經勞、資、學、政委員共同討論後擬定。

勞動部也說，從民國105年以來，已連續5年調升，每月基本工資自2萬8元調升至2萬4000元，調幅19.95%，時薪也從120元調升至160元，調幅33.33%。

針對「勞保年金要保障」部分，勞動部說，為確保勞保制度穩健經營，政府從109年起已連續2年撥補勞保基金，目前持續蒐集各界意見，研議因應對策，未來也會將政府撥補及負最後支付責任入法明定，並通盤規劃推動期程。

勞動部強調，勞工團體在五一勞動節表達的心聲及訴求，勞動部對此表示感謝與尊重，並將以積極、開放的態度，研議各項訴求或建言，並保持暢通的溝通管道，以審慎的態度妥善處理。

日盛銀行工會 首度走上街頭

訴求與資方簽訂團體協約

五一勞工大遊行，日盛銀行工會首度走上街頭，訴求與資方簽訂團體協約，爭取優離、優退方案及保障想續留員工的合理適應期；先前宣布辭職的日盛金暨日盛銀行總經理王芝芳也意外現身支持，表示希望工會爭取到好的回應。

遊行隊伍中午於凱道集結時，在4月中旬宣布將於5 月20日請辭的日盛金暨日盛銀行總經理王芝芳也在場。王芝芳身著輕便服裝，低調站在工會成員旁，他簡短表示，「是路過來加油，這是日盛銀行工會第一次上街頭，希望可以得到好的回應。」

日盛銀行工會理事長陳建志指出，工會已於4月8日、16日兩度正式發函給資方，要求協商簽訂團體協約，但日盛金迄今沒有回應；不少員工都為公司服務已久，對至今還沒有任何員工安置計畫，心情難免浮躁不安。

陳建志表示，工會第一個訴求是，在這場台灣金融史上首次「金金併」，希望日盛金、富邦金能更積極保障員工權益，樹立雙贏的典範，穩定員工心情。第二個訴求則盼主管機關金管會在保障員工權益之餘，能有實際作為。

日盛銀行工會參與五一勞工大遊行只是暖身，陳建志說，工會不排除在6月11日發起更大規模動員，到日盛金股東會抗議並至金管會陳情，希望引起資方、主管機關重視，不能讓員工沒有任何保障。

富邦金日前表示，為創造勞資和諧環境，樂意與日盛銀行工會代表見面。

陳建志期盼富邦金了解工會訴求及員工心聲，雙方能良好互動、充分溝通；目前雙方正透過全國金融業工會聯合總會居中聯繫會面時間、地點，但尚未敲定；由於富邦金目前尚未正式入主日盛金，可能規劃先由富邦金工會出面。

對日盛銀行公會爭取的團體協約內容，日盛銀行工會表示，主要有兩大重點；首先，對合併後仍想繼續留下來工作的員工應給予機會，給予一定年限的合理適應期；其次，對合併後離職員工，應全面提供優離、優退方案，保障全體員工權益。

日盛金6月11日將召開股東常會、全面改選董事，預期屆時富邦金將入主董事會，日盛銀行工會希望在此之前，資方就能正式、有誠意的回應工會訴求。

【五一勞動節】台灣逾3千勞工上街頭 訴求「薪資要提高•年金要保障」

(以上圖片來源皆為:中央社)